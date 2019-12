Na dodelijk ongeval Celio: “Na de kerstvakantie staat er een hek rond parking Tereos” Rutger Lievens

09u10 96 Aalst Er komt snel een hek rond de vrachtwagenparking van het bedrijf Tereos in Aalst. Dat is beslist tijdens een overleg tussen burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en de directie van Tereos Aalst. “Wanneer de kinderen terug naar school staan na de kerstvakantie zal het hek er staan”, zegt D’Haese (N-VA).

Het is een week geleden dat de 11-jarige Celio, leerling van het Sint-Jozefscollege, omkwam bij een ongeval met een vrachtwagen van Tereos. Eerder deze week besliste het schepencollege om vanaf februari geen vrachtverkeer meer toe te laten bij de start en einde van schooltijd. En nu kondigt burgemeester D’Haese dus aan dat er een hek komt rond de parking.

In de loop van de voorbije week werd door verschillende mensen aangeraden een hek te plaatsen rond de parking voor vrachtwagens in de Alfred Nichelsstraat. Zo is het duidelijker waar vrachtwagens het terrein op en afrijden. “Het hek komt er”, kondigt de burgemeester aan. “Er is overleg geweest met Tereos. Het hek zal geplaatst zijn wanneer de kinderen terug naar school gaan na de kerstvakantie”, zegt hij.