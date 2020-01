Na dodelijk ongeval Celio (11): hek aan vrachtwagenparking Tereos is klaar Rutger Lievens

05 januari 2020

15u23 16 Aalst De Kerstvakantie zit er op en zoals beloofd door de stad en de fabriek staat er om de parking van Tereos een hek. De constructie moet een herhaling van het dodelijk ongeval van de 11-jarige Celio voorkomen. Eind deze maand keurt de gemeenteraad de tonnagebeperking binnen de ring tijdens de start en het einde van schooldagen goed.

De eerste maandag na de Kerstvakantie is ook de eerste schooldag van het nieuwe jaar. Duizenden scholieren gaan opnieuw de straat op, op weg naar hun klas. Op 11 december gebeurde wat nooit had mogen gebeuren: een 11-jarig kind liet het leven op weg naar school. Om nieuwe ongevallen aan de vrachtwagenparking van Tereos te voorkomen, staat er nu een hek en kunnen vrachtwagens de parking maar langs één zijde meer op- en afrijden.

“Goede eerste stap”

Dieter Janssens van de groep ‘Samen voor een verkeersveilig Aalst’, die de stille wake voor Celio organiseerde, wacht af. “The proof of the pudding is in the eating... Ik heb er staan op kijken. Wanneer er weinig vrachtwagens op de parking staan, kunnen ze er recht op rijden en draaien op de parking. Dat is zeker veiliger. Maar wat als dat draaien niet lukt? Rijden ze er dan achteruit op? Blij met deze eerste stap, maar het blijft symptoombestrijding”, zegt Janssens.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) is tevreden dat het hek er staat. “Ik ben tevreden dat Tereos gevolg heeft gegeven aan onze vraag om dit hek te bouwen. Er stond de voorbije tijd ook een begeleider op de parking om er op te letten dat alles veilig verliep”, zegt de burgemeester. Het blijft niet bij de bouw van een afsluiting. “Deze maand zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de tonnagebeperking binnen de ring tijdens de start en einde van de schooldagen. Tereos is tevens bezig met een betere organisatie van de momenten dat vrachtwagens de fabriek kunnen binnen- en uitrijden, zodat dat niet gebeurt wanneer de school start of net uit is en er veel scholieren op de baan zijn.”

Geen vrachtwagens binnen de ring

Eind deze maand staat de invoering van de tonnagebeperking voor vrachtwagens van 3,5 ton en meer binnen de ring op het programma van de gemeenteraad. Die vrachtwagens zullen bij de start en het einde van de schooldag uit het stadscentrum geweerd worden. “Op werkdagen tussen 7.30 en 8.30 uur ’s morgens, 15.30 en 16.45 uur in de namiddag en op woensdagen van 12 tot 13 uur zullen vrachtwagens van 3,5 ton en meer de stad niet meer mogen in- of uitrijden”, kondigde schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) eerder al aan.