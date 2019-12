Na dodelijk ongeval Celio (11): bouw van Tereos-hek gestart Rutger Lievens

24 december 2019

11u21 0 Aalst De opbouw van een hek rond de vrachtwagenparking van het bedrijf Tereos is van start gegaan. Tereos wil dat het hek er staat tegen dat de school weer start na de Kerstvakantie. Aan de vrachtwagenparking liet de 11-jarige Celio het leven bij een aanrijding met een vrachtwagen.

Er is gestart met de bouw van een hek rond de vrachtwagenparking van Tereos in Aalst. Aan die parking kwam deze maand de 11-jarige Celio om het leven. Eerder deze week besliste het schepencollege van Aalst op een verbod op vrachtwagens in te voeren in het stadscentrum op de momenten dat de school start en eindigt. Vanaf februari zal er geen vrachtwagenverkeer meer mogelijk zijn op die momenten. Het hek is een tweede maatregel die de verkeerssituatie aan de fabriek in het centrum van de stad veiliger moet maken.

Na het ongeval zette Tereos een opzichter op de parking om nog meer drama’s te voorkomen. Met het hek komt er een duidelijk in- en uitrit zodat het voor zwakke weggebruikers en vrachtwagens duidelijker is waar het zwaar vrachtverkeer de parking af- en oprijdt. “Wanneer de kinderen terug naar school staan na de kerstvakantie zal het hek er staan”, beloofde D’Haese (N-VA) voor de Kerstvakantie, na een overleg met het bedrijf Tereos.