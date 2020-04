Na dijkbreuk in Franse Tereos-suikerraffinaderij: “Zeer onwaarschijnlijk dat dit ook gebeurt in Aalst” Rutger Lievens

27 april 2020

14u49 0 Aalst Glucoseproducent Tereos in Aalst zegt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een incident in het bedrijf kan leiden tot een milieuramp in de Dender. Na een dijkbreuk bij de firma Tereos in Frankrijk, doodt een drijvende bietensmurrie al het leven in de Schelde. Natuurorganisaties in Aalst zijn ongerust.

Een bijna 30 kilometer lange bietensmurrie drijft al ruim twee weken door de Schelde en doodt er al het leven op z’n weg. De pulp komt uit Frankrijk en belandde na een dijkbreuk in het water. Over 90 kilometer is 99,8 procent van het totale visbestand gestorven, in Vlaanderen wordt nu met man en macht gewerkt om eenzelfde scenario te voorkomen.

Ondertussen maken natuurorganisaties in Aalst zich zorgen, want Tereos heeft ook daar een fabriek aan een waterloop. Op het Eiland Chipka is Tereos gevestigd naast de Dender. “Kan gelijkaardige ramp zich voordoen in Aalst, met een piekvervuiling op Dender? Welke voorzorgen nemen zij daar voor? Tereos in Frankrijk wijst verantwoordelijkheid af, kan dat hier ook?”, vragen natuurverenigingen zich af.

Groen-raadslid Lander Wantens vraagt dat Tereos in Aalst extra maatregelen neemt om te voorkomen dat er in te toekomst calamiteiten kunnen optreden. “Mede dankzij het snelle optreden van de Vlaamse Waterweg werd een milieuramp in de Schelde, veroorzaakt door een Tereossite in Cambrai, voorkomen. We weten dat de site in Aalst gebruik maakt van zetmeel en niet van bietenpulp zoals in Frankrijk. Maar een grote industriële site naast een rivier vormt altijd een risico op vervuiling met verlies van biodiversiteit tot gevolg. De Dender is de laatste jaren kwalitatief sterk vooruit gegaan en het zou spijtig zijn mocht een watervervuiling dit teniet doen”, zegt hij.

Gerdi De Kimpe van Tereos Aalst zegt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat zich hier zoiets voordoet. “Dit type waterlek houdt rechtstreeks verband met het suikerbietenproces en de infrastructuur van een suikerbietenfabriek”, aldus De Kimpe. “Aangezien de activiteit van de fabriek in Tereos Aalst zetmeel is, en niet de verwerking van suikerbieten, zal dit soort incident zich heel waarschijnlijk niet voordoen.”