Gesponsorde inhoud Na de werken komt de heropleving: de buurt aan de Boudewijnlaan in Aalst bloeit op met nieuw woonproject Aangeboden door Vastima Commerciële redactie

20 september 2019

07u00 0 Aangeboden door Vastima De omgeving van de Boudewijnlaan en de Gentsesteenweg leeft op. Nu de werken in een laatste bouwfase zijn aanbeland en de buurt vorm krijgt met groen en brede voetpaden, kan je de buurt opnieuw zien floreren. “Door het drukke verkeer van de stadsring door de tunnel te laten rijden, kreeg de leefbaarheid instant een boost. En ook bij projectontwikkelaars is deze unieke stadsvernieuwing opgevallen”, zegt Pieter Vanderstraeten van vastgoedkantoor Vastima. Hij stelt ons een nieuw woonproject voor dat inspeelt op de recente stadsvernieuwing: Hof Ter Linden.

Wie Aalst kent, weet dat de werken aan de Boudewijnlaan en de Gentsesteenweg en de aanleg van een tunnel, een ware beproeving zijn geweest voor de Aalstenaars. “Maar het was het allemaal waard. Voor de buurt is de tunnel en de heraanleg van de straten een enorme meerwaarde. En daar zal de buurt heel snel de vruchten van kunnen plukken”, duidt Pieter van vastgoedkantoor Vastima. “De locatie is top: vlakbij het stadscentrum, in recordtempo ben je op de E40 én sinds de heraanleg van de weginfrastructuur is de overlast van de stadsring minimaal.”

Locatie trekt nieuwe projecten aan

De nieuwe, aangename woonomgeving aan de Boudewijnlaan trekt ook mooie woonprojecten aan. “Natuurlijk viel dit staaltje stadsontwikkeling ook op bij projectontwikkelaars. Een prachtig, nieuw woonproject dat door de buurt werd aangetrokken is Hof Ter Linden, in een zijstraat van de Boudewijnlaan. Het gaat om een kleinschalig project van 12 woonappartementen met terrassen en een gemeenschappelijke, groene tuin. Het grootste voordeel is de locatie vlakbij het stadscentrum, warenhuizen, scholen,.. gecombineerd met parkeermogelijkheid én een stadstuin! Zo kunnen de toekomstige bewoners genieten van het beste van twee werelden”, vertelt Pieter. “Bovendien heeft elk appartement een ruim, zuidgericht terras. Heel aangenaam wonen dus.”

Het doelpubliek van de appartementen is volgens Pieter gevarieerd. “Singles, alleenstaande ouders, kleine en grote gezinnen. Er zijn één-, twee- maar ook drieslaapkamerappartementen aanwezig in dit woonproject, dus er is voor ieder wat wils. Bovendien komen de appartementen tegemoet aan alle energienormen, -vereisten en heeft de nieuwbouw erg goede epc-waarden. In het voorjaar van 2020 worden de appartementen opgeleverd, maar ik vermoed dat de appartementen ervoor al allemaal verkocht zullen zijn. Vandaag is al 20 procent van dit woonproject verkocht.”

Plan een bezoek in

Wie interesse heeft in Residentie Hof Ter Linden, kan meer informatie vinden via de website of contact openemen met Pieter van Vastima via het nummer 0478 69 30 78. Het adres van de residentie is Korte Vooruitzichtstraat 14 in Aalst.