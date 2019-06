Na de racistische postkaart in Aalst, gaat Vlaams Belang iets drinken in Ierse pub: “Wij hebben hier niks mee te maken” Rutger Lievens

19 juni 2019

11u56 4 Aalst Vlaams Belangers Els Van Puyvelde en Steve Herman hebben een bezoek gebracht aan de Ierse pub aan het station, waar een postkaart aankwam met de boodschap ‘Ga terug naar uw land’. VB ontkent dat het er iets mee te maken zou hebben.

Hier kan je het verhaal van de uitbaters van de Ierse pub nog eens nalezen. In de tekst op de postkaart werd Vlaams Belang vermeld.

De partij ontkent echter elke betrokkenheid. Steve Herman en Els Van Puyvelde, Aalsterse gemeenteraadsleden voor VB, brachten gisterenavond nog een bezoek aan de Ierse pub aan het station van Aalst. “We hebben een bezoek gebracht aan de hardwerkende mensen van de Irish Pub St. James Gate om hen een hart onder de riem te steken”, zegt Steve Herman (VB). “We steunen de Ierse zaak en benadrukken dat wij ook met deze brief niets mee te maken hebben. Tevens appreciëren wij hun moeite om Nederlands aan te leren.”

Ook CD&V-gemeenteraadslid Theo Nsengi ging langs in de pub.”Een glas Guinness gedronken in de Irish pub in Aalst om de uitbaters te ondersteunen en te waarderen voor hun bijdrage aan de Aalsterse economie”, zegt Theo op Twitter.