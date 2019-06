Na de racistische brief: gezinnen dienen klacht in, buurman ontkent betrokkenheid Rutger Lievens

18u31 3 Aalst De drie Aalsterse gezinnen die een brief vol racistisch geïnspireerde beledigingen in de bus kregen, zijn nu ook naar de politie gestapt. Daar hebben ze klacht ingediend tegen onbekenden.

In de brief, die vol schrijffouten staat, krijgen de gezinnen het verwijt “ongeciviliseerd, laf, vuil, achterbaks en dom” te zijn. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia opende eerder al een onderzoek en ook Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vroeg de lokale politie om hetzelfde te doen.

Hoewel het om een klacht tegen onbekenden gaat, denken de gezinnen te weten wie de schrijver is. Zij kijken naar een man die bij hen in de straat woont, en daar al langer regelmatig ruzie maakt met de spelende kinderen. “Hij dreigde al met het plegen van een aanslag”, zegt Abderrahim Lahlali, advocaat van de gezinnen. “Zo zou hij de kinderen aanrijden met zijn voertuig. Hij heeft ook al slagen en verwondingen op zijn conto — daar zijn medische attesten van opgesteld. Die handelingen zijn volgens ons met racistisch oogmerk gebeurd.”

Wij konden de buurtbewoner die door de gezinnen zelf aangewezen wordt, kort spreken. Maar hij ontkent iets met de zaak te maken te hebben. “Die kinderen lopen daar soms met dertig à veertig, en maken maar lawaai. Ze veroorzaken heel wat overlast. Maar die brieven? Niets mee te maken.”

De politie heeft intussen ook een verdachte in het oog, al is het niet duidelijk of het om die buurman gaat. Die verdachte zou pas volgende week worden verhoord.