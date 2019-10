Na de Aalsterse kinderboekjes: de ‘Gralek groeite puzzel Oilsjt!’ van de Droi Raa Oiren Rutger Lievens

16u45 0 Aalst De Droi Raa Oiren, Tijl Van Vreckem, Andy Van Hauwermeiren en Peter De Smedt, brengen een grote puzzel over Aalst op de markt. De Droi Raa Oiren staan bekend om hun kinderboekjes waarin ze dialect bijbrengen aan de allerjongsten. Nu kan je ook puzzelen in ‘t Oilsjters.

“Leg de spannende puzzel en ontdek de ware schoonheid van de stad Aalst. Deze vloerpuzzel is maar liefst 90 op 60 cm groot en telt 24 stukjes. Ideaal dus voor je kleinste spruit. Aan de hand van bijhorende legende op de zijkant van de doos leer je de typisch Aalsterse benamingen van plaatsen en gebouwen kennen”, zeggen de Droi Raa Oiren.

De puzzel is onder meer verkrijgbaar in de AD Delhaize van Terlinden. Vanaf donderdag 3 oktober 2019 ontvang je per aankoopschijf van 10 euro een stempel. Bij 25 stempels is jouw spaarkaart al vol. Met een bijbetaling van € 9,95 heb je recht op één puzzel. De puzzel is eventueel ook zonder spaarkaart aan te kopen voor 24,95 euro.