Na bijna vier jaar eindelijk behandeling dodelijk ongeval: Beklaagde riskeert celstraf van 5,5 jaar nadat hij voetganger Stef M. (22) dood reed in Aalst Koen Baten

06 juni 2019

17u00 14 Aalst In de politierechtbank van Aalst werd donderdag voor het eerst het dodelijk ongeval behandeld waarbij voetganger Stef M. het leven liet op het Wijngaardveld in Aalst. Jurgen V.D.M. reed onder invloed van alcohol de jonge voetganger aan op weg naar huis, toen hij van de bierfeesten in Wieze kwam. De beklaagde zelf probeerde het slachtoffer nog te reanimeren, maar de jongeman overleed toch ter plaatse. “Het spijt mij verschrikkelijk dat ik Stef niet gezien heb”, aldus V.

Het dossier sleept al aan sinds oktober 2015. Op 17 oktober omstreeks 1.45 uur, na de bierfeesten in Wieze, werd de jongeman aangereden op het Wijngaardveld in Aalst. Jurgen V. zelf was ook op de bierfeesten en had met enkele vrienden iets gedronken daar. Ook voor hij naar daar trok had hij iets gedronken. Toen hij naar huis reed gebeurde het tragische ongeval en maaide hij Stef van het fietspad. Volgens verschillende getuigen pleegde hij vluchtmisdrijf, maar bij de oproepen naar de hulpdiensten is de beklaagde ook te horen. “Toen ik de klap hoorde, stopte ik en keek ik wat er was gebeurd. Ik wist toen nog niet dat ik iemand had aangereden”, aldus Jurgen. “Toen ik zag wat er aan de hand was, ben ik de jongeman onmiddellijk beginnen reanimeren”, verklaarde de beklaagde.

Hautain gedrag

Het Openbaar Ministerie was scherp voor de beklaagde en vroeg een strenge straf. “Het slachtoffer was te voet op weg naar huis. De beklaagde reed uiterst rechts en week in de bocht af op het fietspad, waarna een aanrijding volgde", klinkt het. “Hij had op dat moment gedronken en besloot toch nog geheel onverantwoord achter het stuur te kruipen. Na het ongeval reed hij dan nog eens weg, keerde terug en parkeerde zijn wagen op 73 meter van het ongeval. Hij heeft nooit gesproken over de eigen betrokkenheid en vertoonde hautain gedrag. Bovendien viel hij tijdens de verhoren in slaap”, vult het OM aan. “Ik vraag voor alle feiten samen een gevangenisstraf van 5,5 jaar, een boete van 12.000 euro, tien jaar rijverbod en alle examens", klinkt het.

Hij was onder invloed, maar toch heeft hij de man proberen reanimeren. Iemand die dronken is kan het slachtoffer toch niet zo goed helpen en zijn leven proberen redden? Frank Scheerlinck, advocaat van de beklaagde

Frank Scheerlinck, advocaat van de beklaagde, betwistte het vluchtmisdrijf en de dronkenschap bij het ongeval. De man blies 2,05 promille, maar zou volgens de advocaat niet dronken geweest zijn. “Iemand die onder invloed is, kan een slachtoffer toch niet zo goed helpen en zijn leven proberen redden. Uit de proeven blijkt ook niet dat hij dronken was en niets meer kon", aldus Scheerlinck. Ook het vluchtmisdrijf staat ter discussie. “Mijn cliënt was om 1.51 uur te horen bij de oproepen van de ziekenwagens", klinkt het. “Zo kort na het ongeval kan hij toch niet zijn gevlucht. Bovendien waren er ook verschillende getuigen die hem daar hebben gezien. Het lijkt me niet overbodig om hen te verhoren", opperde Scheerlinck.

Zaak uitgesteld

Politierechter Peter D'hondt, die in deze zaak werd aangesteld na de wraking van Mireille Schreurs, volgde het idee van advocaat Frank Scheerlinck. “Ik weet dat het voor de nabestaanden zeer moeilijk is om deze zaak nogmaals kort uit te stellen, maar naar mijn belang is de verklaring van de getuige en de verbalisanten echt nodig. We mogen hier niet licht overgaan, maar ik zal er voor zorgen dat de ware toedracht zo snel mogelijk duidelijk is. De verantwoordelijkheid wordt door de verdediging alleszins niet betwist", richtte Peter D'hondt zich tot de familie. De zaak zal worden voortgezet op 4 juli.