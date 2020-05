Na 40 jaar treuzelen: “Licht op groen voor doortrekking N41 op Aalsters grondgebied" Rutger Lievens

01 mei 2020

18u30 0 Aalst Verschillende decennia wordt erover gepraat en gedebatteerd, maar de doortrekking van de N41 komt er dan toch. Althans op het grondgebied van Aalst. Het stadsbestuur heeft het traject vastgelegd. De N41 zal doorgetrokken van aan het Chinees restaurant in Hofstade tot aan het industrieterrein van Gijzegem. Doel: zoveel mogelijk vrachtverkeer weren uit het dorpscentrum van Gijzegem.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op haar zitting van 20 april het traject vastgelegd van de N41 op het grondgebied van de stad Aalst. Op deze vergadering werd een nieuw traject voorgesteld. “Als schepen van Openbare werken van de stad Aalst ben ik heel tevreden dat we eindelijk werk kunnen maken van de aanleg van het stuk N41 op ons grondgebied”, zegt schepen Jean Jacques De Gucht. “Een cruciale stap voor de ontsluiting van het bedrijventerrein en een veiligere school- en leefomgeving.”

Kruispunt met notelaarspad

Het nieuwe voorstel houdt in dat de N41 aangetakt zou worden op de wegenis van het bedrijventerrein Noord I. “Waarbij we ten eerste minder wegenis moeten aanleggen, ten tweede verder wegblijven van de woningen en tuinen van de Kruisstraat en ten derde het beboste gedeelte hierachter onaangeroerd kunnen laten”, zegt de schepen. “Dit fiat maakt het nu ook mogelijk dit verder te bespreken met alle betrokken partijen.”

In het oude voorstel waarbij het traject van de N41 rechtdoor getrokken zou worden tot aan de Pachthofstraat, zouden er op zeer korte afstand van elkaar 2 gevaarlijke kruispunten gecreëerd worden. “Het voorgestelde traject zorgt én voor een goede ontsluiting van het bedrijventerrein én een veilige schoolomgeving in de Pachthofstraat. Daarnaast is het belangrijk te weten dat deze ontsluiting eveneens de druk op de verbinding Aalst-Gijzegem enorm verlicht waardoor ook de kruising met het notelaarspad een stuk veiliger zal worden”, zegt de schepen.

Verkeersveiligheid

Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein is dit een grote stap zegt schepen van Lokale Economie Katrien Beulens. “Het is een hele uitdaging om het industrieterrein in Gijzegem op te waarderen en in een goeie en veilige ontsluiting te voorzien. De aanleg van het Aalsterse gedeelte van de N41 geeft ons de kans om dit te doen", zegt ze.

Ook voor de schoolomgeving zal dit een belangrijke stap in het kader van verkeersveiligheid betekenen. “Door het traject dat vandaag voorligt zorgen we voor een verkeersveiliger schoolomgeving in de Pachthofstraat”, zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). “De komst van de N41 in Gijzegem zal het zwaar verkeer uit de buurt houden van het SVI en zal ervoor zorgen dat de leerlingen zich op een veilige manier van en naar de school kunnen begeven. Zo wordt de verkeersstroom met de grootste impact op het verkeer, zijnde de zware vrachtwagens, gescheiden van de meest zwakke weggebruikers, zijnde de voetgangers en de fietsers. We bekijken alleszins welke ingrepen en maatregelen we kunnen nemen om in tussentijd de situatie aan deze school veiliger te maken.”

De doortrekking van de N41 is een beslissing die al 40 jaar op zich laat wachten en in het verleden op heel wat protest stootte. Met de aanleg van het stukje weg op Aalsters grondgebied, is het werk allesbehalve af. Het is uiteindelijk de bedoeling om de weg door te trekken tot aan de N41 richting Sint-Niklaas aan de grens van Dendermonde en Lebbeke, maar actiecomités en het gemeentebestuur van Lebbeke slagen er tot nu toe in om dat tegen te houden. De Vlaamse overheid is ook niet zinnens om op korte termijn geld uit te trekken voor deze werken.