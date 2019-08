N45 afgesloten door werken in Denderleeuw Rutger Lievens

30 augustus 2019

15u28 0 Aalst De stad Aalst waarschuwt voor hinder op de weg ter hoogte van de N45.

“Door werken aan het kruispunt Pelsmaecker in Denderleeuw wordt de N45 afgesloten in de richting van Aalst van 3 tot 6 september en in de richting van Ninove van 10 tot 13 september, telkens tussen 20 en 6 uur”, aldus de stad Aalst. “Er is een omleiding voorzien via de Churchillsteenweg, de Industrielaan en de Ninovesteenweg.”