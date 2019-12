N-VA, Open Vld en twee ex-CD&V’ers hebben nipte meerderheid in gemeenteraad Rutger Lievens

17 december 2019

12u33 56 Aalst Politiek drama in de gemeenteraad van Aalst: schepen Katrien Beulens (CD&V) en gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh (CD&V) verlaten hun partij en zullen samen met N-VA en Open Vld de meerjarenplanning steunen. Open Vld, N-VA en de twee ex-CD&V’ers hebben samen 22 zitjes. Een nipte meerderheid.

Schepen Katrien Beulens en gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh lieten zonet weten dat ze voortaan zetelen als onafhankelijke en de meerjarenplanning wel zullen goedkeuren. Daarmee behoudt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) een meerderheid in de gemeenteraad. Open Vld (4 zitjes), N-VA (16 zitjes) en de twee ex-CD&V’ers hebben samen 22 zetels van de 43. Een nipte meerderheid dus.

Wie de meerjarenplanning niet goedkeurt, plaatst zich de facto uit de meerderheid. Indien Ilse Uyttersprot vanavond tegenstemt, zoals CD&V Aalst aankondigt, zit ze eigenlijk in de oppositie. De vraag is dan: stapt Ilse Uyttersprot zelf op als schepen of blijft ze zitten? Een schepen kan alleen ontslag nemen, geen ontslag krijgen. Het schepencollege beslist morgen of ze haar bevoegdheden terugkrijgt, maar die kans is klein.