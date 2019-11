N-VA, Open Vld en CD&V onderhandelen over meerjarenplanning: “Bijna akkoord over besparingen op kabinetspersoneel” Rutger Lievens

17 november 2019

Aalst Meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en CD&V zijn volop aan het onderhandelen over de meerjarenplanning 2020-2025 en een van de besparingen lijkt vast te liggen. Een insider vertelt dat er 4,5 miljoen euro bespaard zal kunnen worden op kabinetspersoneel. "Door het zelf met minder personeel te doen, geven we het goede voorbeeld", klinkt het.

De burgemeester en elke schepen in Aalst beschikken over kabinetspersoneel. Op een gemeenteraad in 2007 werd het aantal kabinetsmedewerkers vastgelegd. De burgemeester heeft er recht op vier, de OCMW-voozitster drie en de schepenen elk twee. “Drie kabinetten, waaronder dat van Ilse Uyttersprot (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) werken nu met meer personeel dan afgesproken”, zegt een van de onderhandelaars.

Nu de stad in besparingsmodus zit en er besparingen op het stadspersoneel gepland staan, vinden sommige onderhandelaars het opportuun het goede voorbeeld te geven. “Er is het voorstel om 4,5 miljoen euro te besparen op kabinetspersoneel en elke schepen nog recht te geven op 1 voltijdse medewerker. Want je kan je de vraag stellen: een schepen met twee of drie kabinetsmedewerkers, moet die zelf nog veel doen? Het schepencollege lijkt het erover eens om ook op de eigen kabinetsmedewerkers te besparen”, luidt het.