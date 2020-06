N-VA’er verontschuldigt zich voor ‘schiet met scherp’-uitspraak Rutger Lievens

08 juni 2020

14u15 12 Aalst Aalsters N-VA-gemeenteraadslid Raf Sidorski heeft zich verontschuldigd voor zijn ‘schiet met scherp tegen plunderaars’-uitspraak. De Black Lives Matter-beweging organiseerde er een betoging tegen racisme, maar dat leidde tot plunderingen van winkels. “Leger inzetten en met scherp schieten!”, klonk het bij Sidorski. De woorden zorgden voor heel wat ophef. CD&V’er Theo Nsengi noemt het ‘aanzetten tot haat’. “Facebookhumor”, relativeert Sidorski zijn uitspraak.

“Leger inzetten en met scherp schieten! Het is misschien radicaal, maar het is tenminste een oplossing tegen dit crapuleus gedrag. Het is 5 na 12", schreef Raf Sidorski zondagnamiddag op Facebook. Op televisie werden beelden getoond van winkels in Brussel die geplunderd werden en van politievoertuigen die bekogeld werden. Allemaal na de betoging tegen racisme.

Ondertussen heeft Facebook de post verwijderd, omdat het aanzet tot geweld. “Het was maar Facebookhumor. Ik was kwaad en in shock door de gebeurtenissen in Brussel”, relativeert Raf Sidorski, een oud-prins carnaval in Aalst met Poolse roots. Hij zetelt voor N-VA in de gemeenteraad. “Moest ik aan de macht zijn, zou ik natuurlijk nooit bevelen om met scherp te schieten op betogers. Dit heb ik geschreven om de mensen wakker te schudden. Ik ben ook tegen racisme en met betogen heb ik geen probleem. Alleen doen ze dit wel in tijden dat de zorg moet strijden tegen het coronavirus en dat de horeca drie maanden dicht is geweest. Dan betogen en nog eens winkels plunderen, tegen dat krapuul mag hard worden opgetreden.”

Excuses

Aalsters CD&V-gemeenteraadslid Theo Nsengi, aanwezig op de betoging, reageert verontwaardigd op de woorden van Sidorski. “Iedereen heeft recht op een mening, maar zeggen dat er met scherp op deze mensen zou moeten geschoten worden? Dat is zwaar”, zegt Theo. “Het was de bedoeling om een statische betoging te houden, met respect voor de social distance, maar er was veel meer volk dan verwacht. Wat er na de actie is gebeurd, al die plunderingen en geweld, dat is niet in mijn naam gebeurd en keur ik ten strengste af.”

Raf Sidorski heeft zich nu geëxcuseerd. “Mijn post was misschien wel hard en misplaatst maar mijn hart ligt nu eenmaal op mijn tong en ik vind nog steeds dat het krapuul hard moet worden aangepakt. ‘Schiet met scherp’ neem ik terug. Ten eerste was dit niet zo bedoeld en ten tweede begrijp ik heel goed dat dit heel gevoelig ligt bij de mensen. Mijn excuses daarvoor, maar wat ik zag heeft mij echt kwaad gemaakt”, zegt Raf, die er wel bij blijft dat agressie tegen ordediensten en plunderingen echt niet kunnen. “Een harde aanpak is echt nodig om dit gedrag een halt toe te roepen.”