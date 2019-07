N-VA en sp.a beschuldigen elkaar de feiten rond dagprijzen in OCMW-woonzorgcentra te verdraaien Rutger Lievens

01 juli 2019

17u18 5 Aalst Zijn de dagprijzen voor Aalsterse woonzorgcentra nu duurder dan het Vlaams gemiddelde of niet? Sp.a zegt van wel en claimt dat N-VA de feiten verdraait, N-VA zegt dat het in Aalsterse OCMW-woonzorgcentra wel degelijk goedkoper is dan het Vlaams gemiddelde.

Volgens OCMW-voorzitster en schepen voor Ouderenzorg Sarah Smeyers (N-VA) bestaat er geen twijfel over. “De dagprijzen voor onze OCMW-woonzorgcentra zijn ontegensprekelijk goedkoper dan gemiddeld”, reageert ze op de kritiek van sp.a Aalst. “Raadslid Sam Vandeputte (sp.a) beweerde eerder dat een verblijf in een woonzorgcentrum van OCMW Aalst duurder zou zijn dan gemiddeld. Maar dat is onjuist.”

“Voor alle duidelijkheid zetten we de dagprijzen van de vier woonzorgcentra eens op een rijtje: een Aalstenaar betaalt in WZC Mijlbeke 1.610 euro per maand, in WZC De Faluintjes en WZC Sint-Job 1.760 euro per maand en in WZC De Hopperank 1.779 euro. Dat is dus lager dus dan wat sp.a beweert”, zegt ze.

Appelen met peren

“De cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van 2019 zijn nog niet eens beschikbaar”, zegt Smeyers. “Bovendien wordt bij de vergelijking geen rekening gehouden met onze kortingen voor Aalstenaars en de lagere tarieven die gelden voor bewoners die een echtpaar zijn”, aldus Smeyers. “Momenteel vergelijkt sp.a dus appelen met peren. De enige juiste vergelijking moet gebaseerd worden op de meest recente cijfers van het Vlaams Agentschap van 2018.”

De gemiddelde dagprijs voor de woonzorgcentra van OCMW Aalst bedroeg toen gemiddeld 55,60 euro. Terwijl het regionale (60,40 euro) en Oost-Vlaamse gemiddelde (57,59 euro) hoger ligt dan de gemiddelde dagprijs van OCMW Aalst.

Smeyers wijst er nog op dat drie van de vier woonzorgcentra van het OCMW minder dan 5 jaar oud zijn en dat die vernieuwde infrastructuur uiteraard ook een impact had op de prijzen in de nieuwe rusthuizen. Maar we hebben bij de opening van die nieuwe rusthuizen wel beslist om een gefaseerde verhoging in te voeren voor de bewoners die zijn verhuisd van het oude WZC Sint-Job naar het nieuwe WZC Sint-Job. Zo maken we de gelijktrekking minder bruusk voor de bewoners die reeds in de oude gebouwen verbleven”, zegt Smeyers.

“Wel duurder”

Gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a) blijft bij zijn stelling: het is in Aalst duurder dan in Vlaanderen. “Ik heb de berekening gemaakt op basis van de cijfers uit het dossier van de gemeenteraad. Na toepassing van de indexering kom ik aan de cijfers uit mijn persbericht. Dat zijn dus de prijzen vanaf 1 juli 2019. Nogal gemakkelijk van de schepen om dan naar cijfers van 2018 te verwijzen”, repliceert hij. “De prijzen van de niet OCMW-gebonden woonzorgcentra vond ik terug op de websites van die woonzorgcentra.”

“Wanneer je de cijfers van de schepen leest, dan merk je dat drie OCMW-woonzorgcentra wel degelijk op een prijs uitkomen boven het Vlaams gemiddelde van 1.728 euro per maand. Zij vergelijkt ze met die uit de regio en die van Oost-Vlaanderen”, zegt Van de Putte.