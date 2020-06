N-VA en Open Vld zetten CD&V’ers uit raden van bestuur: “Postjespakkerij”, zegt CD&V Rutger Lievens

23 juni 2020

18u57 2 Aalst N-VA en Open Vld vervangt de Aalsterse vertegenwoordigers van CD&V in de raden van Solva, Streekoverleg, AGSA en SportAG. De christendemocraten noemen het ‘postjespakkerij’. Onder meer ex-CD&V-gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh krijgt een mandaat.

Het zit al een tijdje niet goed tussen N-VA, Open Vld en partij waarmee ze in 2018 een coalitie sloten CD&V. De twee eerste partijen zien CD&V als een oppositiepartij nadat die niet meestemde met de meerjarenbegroting. Ilse Uyttersprot (CD&V) verloor haar schepenbevoegdheden, maar kan niet ontslagen worden. Daarom bespreekt het stadsbestuur nu alle collegepunten eerst zonder Uyttersprot en is het officiële schepencollege met Uyttersprot erbij een formaliteit.

Nu vervangen N-VA en Open Vld ook de CD&V’ers in verschillende raden van bestuur. In het Streekoverleg, AGSA, SportAG en Solva verliezen afgevaardigden van CD&V hun - vaak betaald - mandaat. Onder meer Silke Van Vaerenbergh - oud-CD&V en nu onafhankelijk - krijgt een van de mandaten.

CD&V noemt het postjespakkerij. “We vragen ons af wat de motivatie is van de vervanging, want onze mandatarissen hebben geen ontslag gegeven. Iedereen is tevreden over hun werking in de betrokken organen. Ik zie geen andere motivatie dan postjespakkerij bij degenen die dit doen. Voor de rest blijven we constructief meewerken in het belang van de Aalstenaars”, zegt fractieleider Theo Nsengi (CD&V) aan Tv Oost.