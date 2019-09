MySleeve van Marie Van den Broeck te zien in London Design Museum: “Zo fier! Genomineerd voor prestigieuze Beazley Designs of the Year!” Rutger Lievens

18 september 2019

14u44 0 Aalst “Ik ben superfier om als énige Belg (en Aalstenaar ) genomineerd te zijn voor de prestigieuze én internationale Beazley Designs of the Year!”, zegt onderneemster Marie Van den Broeck. Met ‘MySleeve’ verdedigt ze als enige de Belgische eer in Londen.

MySleeve is een uitvinding van de Aalsterse Marie Van den Broeck. Het maakt lopen met krukken aangenamer. MySleeve is al langer een succes, maar genomineerd worden voor de Beazley Designs of the Year is toch iets waar Marie enorm fier op is.

“MySleeve is genomineerd in de categorie Producten. Bij de andere genomineerden zijn heel wat interessante dingen te zien, zoals aardekorrels om water te zuiveren, een composteerbare zwangerschapspredictor, een wearable borstpomp van Elvie, en nog veel meer. Wat een énorme eer dat onze MySleeve hierbij mag staan”, zegt Marie.