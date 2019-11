Muzikale Kerst met Incensum en Terpander in Jezuïetenkapel Rutger Lievens

25 november 2019

17u35 1 Aalst Het Aalsters vocaal ensemble Incensum en het Leuvense mannenkoor Terpander brengen op zaterdag 14 december om 20 uur in de Jezuïetenkapel een kerstconcert. Op zondag 15 december om 15 uur doen ze dat nog eens over in de Kerk van de Heilige Familie in Leuven.

Met ‘Det är en ros utsprungen’ maken incensum en Terpander een muzikale reis van bijna vijf eeuwen doorheen een groot deel van Europa. “De tocht, van Advent tot Driekoningen, vangt aan in de Nederlanden van de zestiende eeuw, met een reeks motetten van Jacobus Clemens non Papa, een zeldzame Franco-Vlaamse polyfonist die heel zijn loopbaan aan onze contreien verknocht is gebleven. Een sprong van vierhonderd jaar voert ons een stuk meer oostwaarts, naar Beieren, geboortegrond van componist Franz Biebl. Met Hugo Alfvén, Ruben Liljefors en Jan Sandström blijven we in de twintigste eeuw, maar trekken we helemaal naar het Hoge Noorden om daar kerst op zijn Zweeds te vieren. Ten slotte keren we terug naar Vlaanderen, waar de hedendaagse componisten Jonas Gedeshi en Michiel Verfaillie ons vergasten met creaties van eigentijds koorwerk”, zeggen de initiatiefnemers.

Voor het Aalsterse vocaal ensemble incensum is gezamenlijk musiceren meer dan louter ontspanning. “De zeven zangers raakten allen destijds als jonge knaap in de Schola Cantorum Cantate Domino gepassioneerd door de verbindende kracht van samen zingen. Door de keuze van ons repertorium willen wij in ons projectwerking - tijdens plechtigheden allerhande en tijdens eigen concerten - de muziek deze verbindende rol ten volle laten spelen”, zeggen zij.

Het kerstconcert van Terpander en Incensum vindt plaats op zaterdag 14 december om 20 uur in de Jezuïetenkapel (Pontstraat 7), en een dag later in Boven-Lo bij Leuven, op zondag 15 december om 15 uur in de Kerk van de Heilige Familie (Heidebergstraat 264). Kaarten aan 10 euro (aan de kassa betaalt u 12 euro) zijn verkrijgbaar bij de leden van Incensum en Terpander, telefonisch op de nummers 0472/53.00.70 (Aalst). Online via www.ensemble-incensum.be en www.terpander.be. Na elk concert is er gelegenheid tot napraten bij een drankje.