Motorrijders starten petitie: “Laat ons legaal op de busstrook van de N9 rijden” Rutger Lievens

30 oktober 2019

18u15 2 Aalst Motorrijders zijn een Motorrijders zijn een online petitie gestart omdat ze op de busstrook willen rijden op de Gentsesteenweg in Aalst.

“Als motorrijder zitten wij in met het fileprobleem. Elke motorrijder is een auto minder en maw. een stukje file minder. Sinds de aanleg van de vernieuwde N9 (Gentsesteenweg) in Aalst, is het echter als motorrijder niet evident meer om op een legale manier voorbij de steeds groeiende file te raken”, zegt Christof Verdoodt van MTC Sunriders Belgium vzw. “Velen onder ons gebruiken stiekem de nieuw aangelegde busstrook. Daar in verschillende grootsteden dit toegelaten is mits plaatsing van aangepast verkeersbord, hadden wij motorrijders dit ook graag zien gebeuren op de N9 in Aalst. Dankzij een aangepast verkeersbord zouden wij motorrijders op een legale én veel veiligere manier langsheen de dagelijkse file kunnen laveren.”