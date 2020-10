Motorrijder zonder rijbewijs krijgt drie jaar rijverbod en moet examens opnieuw afleggen Koen Baten

08 oktober 2020

17u05 0 Aalst Aalstenaar K. verscheen donderdag voor de politierechter in Aalst, nadat bij een snelheidscontrole aan het licht kwam dat de man geen geldig rijbewijs had voor een motor. Hij werd aan de kant gezet door de politie toen. “Mijn bromfiets was stuk en daarom heb ik de motor maar genomen, terwijl ik daar geen rijbewijs voor had”, verklaarde K.

De man besefte dat hij in de fout is gegaan en dat hij helemaal niet op een motor mocht plaatsnemen, maar moest naar zijn werk op het moment van de feiten. “Omdat ik geen voertuig meer had, nam ik dus maar de motor”, klinkt het.

De politierechter was streng voor de beklaagde omdat hij ook eerder al eens veroordeeld was voor soortgelijke feiten. Hij kreeg een boete van 8.000 euro waarvan de helft met uitstel. Daarnaast zal hij drie jaar lang niet meer mogen rijden en als hij opnieuw achter het stuur wil kruipen, moet hij opnieuw zijn examens afleggen.