Motorrijder gewond na val Koen Baten

22 augustus 2019

Een motorrijder is woensdag afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat hij gewond raakte bij een val. De bestuurder kwam rond 12.30 uur om een nog onbekende reden ten val in de Dom Modest Van Asschelaan in Aalst. Bij de val kreeg hij zijn voertuig op zich. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging.