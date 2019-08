Motorfiets in twee uur twee keer op dezelfde locatie geflitst Koen Baten

23 augustus 2019

15u17 1 Aalst Een motorrijder is op de Rooms-Hofstraat in Erembodegem tot twee maal toe geflitst tijdens dezelfde controlepost. Het voertuig stond opgesteld tussen 11.15 uur en 13.15 uur in de bebouwde kom waar een snelheidslimiet is van 50 kilometer per uur.

Toen de motorrijder de eerste keer voorbij de radar passeerde werd een snelheid van 85 kilometer per uur opgemeten. Even later reed hij tegen 77 kilometer per uur opnieuw voorbij de camera in de tegenovergestelde richting. De man zal een dure rekening mogen verwachten en een bezoek aan de politierechtbank.

In totaal werden 1.068 voertuigen gecontroleerd in de straat. Naast de motorrijder waren er nog 37 andere chauffeurs die geflitst werden. Veertien voertuigen reden tussen de 60 en de 70 kilometer per uur, drie voertuigen reden tussen de 70 en de 80 kilometer per uur.