Moose Bar komt naar Aalst: vanaf 15 november elk weekend après-ski Rutger Lievens

31 oktober 2019

11u53 24 Aalst Moose Bar komt naar Aalst. Vanaf 15 november is er elk weekend een après-ski in een massieve blokhut op het Wijngaardveld, nog zeker tot januari. De hele winter lang komen schlager- en ambiancezangers als Sam Goris, De Romeo’s, Rene Karst en vele anderen langs voor liveoptredens.

Moose Bar werd door de Hasseltse Club Versuz gestart in 2015. Het was zo’n succes dat er deze winter op vijf locaties een Moose Bar opent. Vanaf dit jaar ook op het Wijngaardveld van Aalst. “Voor dit jaar zijn alvast de steden Mechelen, Antwerpen, Hasselt, Aalst en Herentals zeker van hun eigen houten chalet waar je gedurende de wintermaanden helemaal kan ‘losgehen’. Voor Aalst en Herentals is het de eerste keer dat er een Moose Bar neerstrijkt. Later zullen nog extra locaties worden bekendgemaakt”, zegt Moose Bar.

“Net als de vorige jaren mag je je verwachten aan authentieke en oergezellige massiefhouten skihutten ingekleed met dierenhuiden en winterse gedecoreerd, vrolijke après-ski muziek en halve liters (alcoholvrij) bier geserveerd door jongens en meisjes gekleed in authentieke Lederhosen”, klinkt het. Op het terrein van Wijngaardveld 40 komt een grote Oostenrijkse blokhut met een bar en een podium voor optredens. De Moose Bar in Aalst opent op 15 november en is elk weekend open van donderdag tot zaterdag vanaf 19 uur.