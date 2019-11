Moorselbaan meest onveilige straat: “De voorbije 5 jaar waren er 31 ongevallen met fietsers en 15 ongevallen met voetgangers.” Rutger Lievens

11 november 2019

12u09 0 Aalst Uit cijfers die Groen-fractieleider Lander Wantens liet opvragen blijkt dat de Moorselbaan de meest onveilige straat voor voetgangers en fietsers is in Aalst. De voorbije 5 jaar waren er 31 ongevallen met fietsers en 15 ongevallen met voetgangers. “Het onveiligheidsgevoel dat er heerst, wordt nu bevestigd in de cijfers”, zegt Wantens (Groen). Hij treedt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) bij dat er meer fietsstraten nodig zijn in het centrum van Aalst.

“Aalst heeft dringend nood aan ambitieuze ingrepen om het aantal ongevallen te doen dalen”, zegt gemeenteraadslid Lander Wantens (Groen). “Uit de cijfers blijkt dat niet enkel de Moorselbaan maar ook andere (drukke) toegangswegen van de stad kampen met een hoog ongevallencijfer. De Moorselbaan is de meest onveilige straat voor voetgangers en fietsers in Aalst. De voorbije 5 jaar waren er 31 ongevallen met fietsers en 15 ongevallen met voetgangers. De andere gevaarlijke straten zijn: Brusselsesteenweg (24 ongevallen), de Boudewijnlaan (21), de Binnenstraat (20), de Genstsesteenweg (18), de Parklaan (14), de Albrechtlaan (13), Leo De Béthunelaan (13), De Haring (12), Denderstraat (11), Vaartstraat (11). Allemaal drukke straten met een hoog aantal fietsongevallen”, zegt Lander.

“Fietsinfrastructuur verouderd of ondermaats”

“Het aantal fietsongevallen is opvallend hoog op wegen met druk gemotoriseerd verkeer. Vaak is de fiets-, en voetgangers infrastructuur op deze wegen ondermaats of sterk verouderd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens. “De enige oplossing om het aantal ongevallen te doen dalen is structurele ingrepen, door de aanleg van meer veilige fiets- en voetpaden. Maar ook door in de binnenstad het drukke verkeer te laten dalen. Dit wil zeggen, kiezen voor autoluwe kernen waar fietser en voetganger prioriteit krijgen. Maar ook het verlagen van de rijsnelheid waardoor het risico op letsels sterk afneemt.”

Lander Wantens hoopt nu dat alle straten binnen de Ring van Aalst fietsstraten worden. “Mobiliteitsexpert Kris Peeters lanceerde deze week in een krant het voorstel om binnen de kernen naar eenvormigheid te gaan. Ga bijvoorbeeld voor een snelheidslimiet van 30 km/u waar auto’s niet langer fietsers mogen inhalen. Dit voorstel wil Groen nu ook in Aalst, zegt Lander Wantens. “Maak alle straten binnen de R41 zone 30 en verbied wagens om fietsers in te halen. Zo krijg je één grote fietszone maar ook een duidelijke regelgeving waardoor er geen verwarring meer is bij fietsers en gemotoriseerd verkeer. Dit plan sluit ook aan bij de ambitie van schepen De Gucht om het aantal fietsstraten in Aalst sterk uit te breiden. Het zou de ambitie moeten zijn van het stadsbestuur om naar zo weinig mogelijk, zo niet geen verkeersslachtoffers te gaan”, besluit Wantens.

Nieuw circulatieplan met fietsstraten na werken viaduct

Het voorstel van Groen klinkt bij schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) als muziek in de oren. Hij heeft al herhaaldelijk gezegd dat onder zijn bewind de straten in het centrum - voor zover het mogelijk is - fietsstraten zullen worden. “Vandaag hebben we twee fietsstraten en weet niemand wat de regels in een fietsstraat zijn. Het klopt dat dat geen goede zaak is. We moeten de werken van het viaduct afwachten voor we het nieuwe circulatieplan met fietsstraten invoeren. Dat zal in de loop van 2020-2021 gebeuren. Het grootste deel van de straten in het stadscentrum zal inderdaad fietsstraat worden", zegt De Gucht (Open Vld).