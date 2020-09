Moordverdachte op ex-burgemeester Ilse Uyttersprot blijft aangehouden: Eind deze maand reconstructie Koen Baten

04 september 2020

11u48 14 Aalst Vastgoedmakelaar Jurgen D. (49) blijft een maand langer in de cel, dat heeft de raadkamer in Dendermonde deze ochtend beslist. De moordenaar van Ilse Uyttersprot verscheen zelf niet voor de rechtbank omdat hij weigerde uit zijn cel te komen, maar zijn advocaat laat wel weten dat hij goed mee werkt aan het dossier. Op 24 september volgt een reconstructie van de feiten.

Het is exact een maand geleden dat de tijd even stil stond in Aalst. Op 4 augustus dit jaar bereikte het overlijden van oud burgemeester Ilse Uyttersprot de stad Aalst. Haar nieuwe partner, met wie ze nog maar enige tijd samen was, klopte haar dood met een klauwhamer in de slaapkamer van zijn appartement in de Meuleschettestraat in Aalst.

De man zelf ging zich om 8.00 uur ‘s morgens aanmelden met de boodschap dat hij zijn vriendin iets had aangedaan. Ilse (53) werd dood aangetroffen in haar bed en het parket kwam ter plaatse voor een onderzoek. De man bekende onmiddellijk de feiten en was erg onder de indruk van wat hij gedaan heeft. “In die roes verblijft hij vandaag nog altijd", zegt zijn advocaat. “Hij weet nog altijd niet goed wat hem bezielde of waarom hij de feiten heeft gepleegd die dag, maar hij verleent wel zijn volledige medewerking in het onderzoek."

Intussen is ook bekend geraakt dat er op 24 september een reconstructie zal plaatsvinden van de feiten in Aalst. Iedereen hoopt dan om meer duidelijkheid te krijgen over de feiten en wat er zich heeft afgespeeld in het appartement.

De man zelf kwam vanmorgen wel niet opdagen in de raadkamer en bleef in de cel. Zijn advocaat roept ook op om verder de zaak sereen te behandelen. Iets waar ook de advocaat van de nabestaanden op aanstuurt. “De sereniteit moet absoluut terugkomen in deze zaak voor alle partijen.”

Jurgen D. zelf heeft een geschiedenis met het gerecht en kwam al eerder in aanraking met de rechtbank voor stalking en slagen en verwondingen aan een ex-partner.