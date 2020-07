Monumentenzomer toont het Aalst van weleer Frank Eeckhout

27 juli 2020

14u44 0 Aalst Op maandag 27 juli is in Aalst ‘Monumentenzomer 2020’, een openlucht fotowandeling langs diverse erfgoedmonumenten, gestart. “Oude historische foto’s brengen je terug naar de tijd van weleer en laten je de stad op een unieke manier ontdekken", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).

Op verschillende plaatsen in het straatbeeld zijn uitvergrotingen van historisch beeldmateriaal terug te vinden. Die bieden je een bijzondere kijk op het stadscentrum van vroeger en vandaag. “Zoals elders is ook bij ons doorheen de jaren de stad op heel van plaatsen van uitzicht veranderd. We tonen met veel trots authentiek beeldmateriaal van plaatsen en gebouwen zoals ’t Gasthuys, de Hopmarkt, het Werfplein en het Begijnhof. We gebruiken daarbij verschillende dragers: van de metershoge spandoeken op de voormalige glasslijperij Cimorné tot archiefbeelden op de nutskasten. Voor de oudste inwoners zal dit herinneringen oproepen, terwijl het voor de anderen een kennismaking vormt met de oude ziel van onze stad", meent schepen Karim Van Overmeire.

Deze wandeling is in openlucht en kan perfect alleen of in kleine groep gebeuren. “Ook in coronatijden proberen we Aalst op een aantrekkelijke manier te presenteren en willen we mensen de kans geven om onze stad te bezoeken. In het toeristisch infokantoor kan je terecht voor een gratis folder met stadsplan en informatie over de monumenten. Via de gratis app izi.travel vind je meer achtergrondinformatie terug over de bezienswaardigheden in de wandeling", vult schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA) aan.

Al dat moois ontdekken met je kinderen? Vraag dan in het infokantoor zeker naar de folder met woordzoeker én de verrekijker. Met hun eigen kijker speuren je kinderen gebouwen af om de antwoorden te vinden.