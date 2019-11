Monika en Marisha van lingeriezaak Talio, vrouwen met een missie: “Gratis workshop en infoavond over postoperatieve lingerie” Rutger Lievens

15 november 2019

12u40 22 Aalst Monika Studnicka-Goossens en Marisha Kuzmiankova leerden mekaar kennen tijdens de Nederlandse les, het klikte en ze begonnen samen een zaak: lingeriewinkel Talio uit de Kattestraat in Aalst. Het zijn twee vrouwen die meer willen doen dan lingerie verkopen, het zijn dames met een missie: een vrouw verdient een beha die bij haar past. Klinkt logisch, maar dat is het zeker niet. In Talio vind je 150 verschillende maten terwijl je in een andere lingeriewinkel doorgaans maar zestig maten vindt. Op 22 november is er een gratis workshop voor vrouwen die een borstoperatie ondergingen.

Lingeriewinkel Talio uit de Kattestraat in Aalst is gespecialiseerd in ‘brafitting’, beha’s op maat van de vrouw. Er zijn veel meer maten dan dat er op de markt bestaan. Vrouwen kan je niet in de vakjes A, B, C, D, E en F stoppen. De diversiteit is vele malen groter. Het gaat niet alleen over cupmaten, maar over de omtrek en constructies. Dat vind je voorlopig alleen in Groot-Britannië en Polen. Wij halen de inspiratie uit die landen. Wij hebben meer dan 130 maten in huis. Bij de meeste vind je er vijftig à zestig. Bij ons vind je dubbel zoveel maten en pasvormen. Wij vinden een belangrijke en perfecte pasvorm het allerbelangrijkste”, zeggen de uitbaatsters.

Monika Studnicka-Goossens en Marisha Kuzmiankova zijn allebei afkomstig uit het voormalige Oostblok. Monika heeft Poolse roots, Marisha is afkomstig uit Wit-Rusland. Ze leerden mekaar kennen via de Nederlandse les. Het klikte en zaten allebei met ondernemersideeën. Monika en Marisha zijn vrouwen met een missie: vrouwen kunnen er goed uitzien én het comfortabel hebben. Enkele maanden later hadden ze al een pand gehuurd in de Kattestraat in Aalst.

De zorg voor de vrouw is erg belangrijk voor Monika en Marisha. Ze willen ook iets doen voor vrouwen die na een operatie aangepaste lingerie zoeken. Op vrijdag 22 november is er in Talio een gratis workshop en infoavond rond postoperatieve lingerie, in samenwerking met Amoena. “Hoe kies je een beha na een borstoperatie? Wat zijn de verschillende prothesen? We geven die avond ook meer info over welke mooie lingerie, badmode, sportbeha’s en kleding er bestaat voor mensen die een borstoperatie ondergingen”, vertellen Marisha en Monika. De workshop start om 18 uur bij Talio in de Kattestraat 71.

Inschrijven voor de workshop kan door te mailen naar info@talio.be.