Mondmaskers te kort in ziekenhuizen: stad Aalst deelt patronen voor wie mondmaskers wil stikken Rutger Lievens

18 maart 2020

15u27 18 Aalst Er blijft een groot tekort aan mondmaskers. Die zijn noodzakelijk voor artsen, verpleeg- en zorgkundigen om coronapatiënten te verzorgen. Vanuit de Veiligheidscel doet de stad samen met het OLV en het A.S.Z. een zeer warme en gecoördineerde oproep aan de handige Aalstenaars om mondmaskers voor alle zorgverleners te maken. Breng ook beschermend materiaal binnen dat je thuis hebt liggen, bijvoorbeeld bouwmaskers en spatbrillen.

Als hoofd van de Veiligheidscel wenst burgemeester Christoph D’Haese alles in het werk te stellen om de ziekenhuizen zo goed mogelijk te laten functioneren. Mondmaskers zijn hierbij onontbeerlijk. De burgemeester roept alle Aalstenaars op tot solidariteit.

Ga aan de slag

“Kan je overweg met naald en draad? Zet je als de bliksem achter je naaimachine en laat zien dat Aalstenaars niet enkel prachtige carnavalskostuums kunnen maken”, zegt burgemeester D’Haese (N-VA). “De hoogste nood is er voor eendenbekmaskers. Die worden gebruikt voor zorgverleners die in de vuurlinie staan. Ook ‘gewone’, rechthoekige stoffen maskers zijn broodnodig en iets minder technisch om in elkaar te boksen. Die worden gebruikt voor zorgverleners en patiënten op minder kritieke afdelingen.” De patronen vind je op www.aalst.be/corona.

Gebruik voor deze maskers enkel katoen. “De stoffenwinkels zijn dicht, dus het is wel het moment om dat ongeliefde katoenen kledingstuk in stukken te snijden voor het goede doel. Ook katoenen keukenhanddoeken komen in aanmerking. De gebruikte stof wordt thuis al gewassen op 90°C, in het ziekenhuis worden de mondmaskers gedesinfecteerd alvorens verder te verdelen”, zegt de stad Aalst.

Heb je zelf nog mondmaskers in huis?

Alle soorten maskers bieden een basisbescherming tegen het coronavirus, maar voor zorgverleners is het belangrijk dat zij hoog beschermende maskers hebben. Dat zijn de zogenaamde ‘eendenbekmaskers’ die de mond en neus goed afsluiten.

Medisch personeel heeft vooral nood aan mondmaskers type FFP2 en FFP3 (met of zonder ventiel). Je herkent ze aan de code EN149:2001, N95 of KN95. Heb je deze maskers (in originele verpakking) nog liggen thuis? Doneer ze dan! We richten deze oproep in het bijzonder aan alle bedrijven en vakscholen die een bijdrage kunnen leveren.

Naast mondmaskers kunnen zorgverleners ook nog ander beschermend materiaal gebruiken. Spatbrillen zijn daar een goed voorbeeld van.

Afgeven aan de balie of in stadhuis

Mondmaskers en spatbrillen kan je zowel in het OLV als in het ASZ afgeven aan de balie (van 8 tot 20 uur). Je kunt je materiaal ook inleveren in het Administratief Centrum (Werf 9), tijdens de openingsuren. Er wordt een verdeelsleutel opgesteld zodat alle zorgverleners, ook buiten de ziekenhuizen (bv. brandweer, personeel woonzorgcentra, thuisverplegers...), deze noodzakelijke bescherming krijgen.