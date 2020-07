Mondmasker verplicht in Utopia, stedelijk museum, De Werf en stadhuis Rutger Lievens

10 juli 2020

14u21 0 Aalst Vanaf 11 juli moet je verplicht een mondmasker dragen bij het betreden van Utopia, De Werf, het stedelijk museum en het administratief centrum van de stad Aalst.

“Het dragen van een mondmasker is al een tijdje verplicht in bepaalde situaties, zoals op het openbaar vervoer en bij bezoek aan kapper, dokter... Vanaf zaterdag 11 juli zal het ook verplicht zijn om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in locaties waar veel volk samenkomt: bibliotheken, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bioscopen”, zegt de stad.

“De federale overheid legt deze verplichting op naar aanleiding van adviezen van de Groep van Experten belast met de Exitstrategie (GEES) en de Hoge Gezondheidsraad. Deze verplichting geldt voor iedereen die ouder is dan 12 jaar. De lijst van locaties waar het verplicht is om een mondmasker te dragen kan na verloop van tijd nog aangepast worden, afhankelijk van hoe het coronavirus evolueert in ons land”, aldus de stad Aalst.

Wat betekent dit voor Aalst? “In Aalst zal je bijgevolg verplicht een mondmasker moeten dragen op volgende locaties: Utopia en andere bibfilialen, Cultuurcentrum De Werf, ’t Gasthuys Stedelijk Museum en het Administratief centrum. Iedereen moet een mondmasker meebrengen naar deze locaties. Zonder mondmasker kan je deze niet betreden. Op andere openbare locaties wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen”, klinkt het.

Het ministerieel besluit met de definitieve lijst van alle locaties waar het verplicht is om een mondmasker te dragen, wordt zo snel mogelijk gepubliceerd door de federale overheid. De lokale overheid houdt je op de hoogte. “De steeds wisselende regelgeving wordt opgevolgd door de stad en het stadsbestuur tracht de burgers zo correct mogelijk te informeren”, aldus de stad Aalst.