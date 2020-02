Molenstraat even afgesloten voor gaslek Koen Baten

19 februari 2020

17u52 0 Aalst In Aalst was de Molenstraat donderdagmiddag even afgesloten omwille van een gaslek dat was ontstaan. Vermoedelijk ontstond het lek bij werken. Niemand moest geëvacueerd worden.

Het lek ontstond ongeveer rond 16.30 uur in de Molenstraat vlakbij de Grote Markt in Aalst. De brandweer kwam meteen ter plaatse. Veiligheidshalve werd de straat even afgesloten. Hoe het lek veroorzaakt werd, is niet duidelijk, maar mogelijk waren ze in de buurt aan het werken. Niemand geraakte gewond.