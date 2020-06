Moet verwijzing naar Leopold II van straatnaambord? “Nog niemand ontmoet die daar buitensporig racisme in ziet” Rutger Lievens

09 juni 2020

16u31 0 Aalst Moeten we in Aalst een verwijzing naar Leopold II van het straatnaambord verwijderen? In Ekeren werd een beeld van Leopold II van zijn sokkel gehaald en overal in het land veranderen Leopold II-lanen van naam. Bij Groen zijn ze er nog niet echt uit. “Voor ons is de vraag wat de stad gaat doen voor racismebestrijding belangrijker”, zegt Lander Wantens. Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) zegt dat we de dingen misschien beter laten zoals ze zijn.

In Aalst spreekt iedereen natuurlijk over de Leopoldlaan en niet de Leopold II-laan. Op het straatnaambord wordt wel verwezen naar de Leopold II. Ook naar Leopold I. Verrassend genoeg niet naar Leopold III. In ‘Geschiedenis der straten van Aalst’ van Jos Ghysen staat lees je het volgende over deze straat: “De Aalsterse Leopoldstraat verwijst naar Leopold I want ze ontstond in 1835 als herbenaming van de Kattestraat. Toen in 1927 deze straat haar oorspronkelijke benaming terugkreeg, moest een nieuwe locatie gevonden worden: de huidige Leopoldlaan, voorheen Kloosterstraat.” Vermoedelijk wordt niet verwezen naar Leopold III omdat die laatste pas in 1983 gestorven is en straatnamen vernoemd worden naar dode mensen. In 1927 waren alleen Leopold I en II al overleden.

Er is nog nooit controverse over geweest. Het is alsof het nog nooit iemand is opgevallen. Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) zegt dat er nog geen vraag is binnengekomen om die naam te veranderen. “Ik heb hier nog geen vraag over gekregen en ik heb ook nog geen mensen ontmoet die zwaar geschokt zijn door de naam Leopoldlaan, of die er een aansporing tot racisme in zien”, zegt hij. “Het is bekend dat ik geen grote fan van de Saksen-Coburgers ben, dus zou mijn verdriet te dragen zijn mocht die straatnaam verdwijnen.”

Napoleon

“Als je aan straatnamen begint te sleutelen, moet je wel consequent zijn”, zegt Van Overmeire (N-VA). “Dan moet de naam Keizersplein ook weg, want dat verwijst naar Napoleon die niet alleen honderdduizenden jongens de dood instuurde maar - hou u vast - in 1802 de slavernij weer invoerde nadat ze eerder door de Franse Revolutie was afgeschaft. Ik heb als Vlaams-nationalist een hele reeks straatnamen en standbeelden die voor mij mogen verdwijnen en zo heeft elke groep ongetwijfeld zijn opmerkingen en voorkeuren. Misschien laten we de dingen dan ook maar beter zoals ze zijn”, zegt hij.

Bij Groen focussen ze niet op het straatnaambordje van de Leopoldlaan, maar vragen ze een breder plan van aanpak tegen racisme. “Groen vraag dat Aalst lokaal kijkt welke maatregelen het kan nemen om racisme en discriminatie te voorkomen en aan te pakken”, zegt Lander Wantens (Groen). “Internationaal, maar ook in België is de voorbije weken een zeer sterke roep gekomen dat er iets moet veranderen. Studies tonen ook aan dat racisme en discriminatie zeer sterk aanwezig is en toeneemt. Er komt een interfederaal actieplan maar ook lokaal kunnen er maatregelen genomen worden. Zo kan er gekeken worden of er ook in Aalst symbolen zijn die verwijzen naar Leopold ll en of hiervoor een andere invulling kan komen.”