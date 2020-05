Moederdagfile bij de bakker: tot anderhalf uur wachten voor een ontbijtmand Rutger Lievens Marc Coppens

10 mei 2020

10u49 98 Aalst Een file van een half uur tot anderhalf uur bij de bakker deze ochtend? Neen, u stond er duidelijk niet alleen. Overal in Vlaanderen werd er flink aangeschoven om die ontbijtkoeken voor de mama’s af te halen. Aan bakkerij Verleysen in Erembodegem stond er zo’n file van anderhalf uur: wie om 9 uur in de rij ging staan, was rond 10.30 uur aan de winkel.

Moederdag was voor veel mensen blijkbaar het signaal om een ontbijtmand te bestellen, maar de vele bakkerijen konden die massa bestellingen niet meer slikken. De lange wachtrijen van deze ochtend waren beelden die overal in Vlaanderen te zien waren. In het Oudenaardse Ename bijvoorbeeld stond er rond 9 uur een file van een half uurtje aan bakkerij Dirk & Co. Bestellingen konden worden opgehaald aan de poort naast de bakkerij. Mensen - stuk voor stuk mannen en enkele kinderen - die niet besteld hadden, konden rechtstreeks de winkel binnenstappen. En die waren dan ook sneller besteld.

Dat was ook zo bij bakkerij Verleysen in de Geraardsbergesteenweg in Erembodegem, bij Aalst. “De rij met wachtenden staat al in de Dreefstraat om de hoek en is bijna 150 meter lang”, zegt Bart Wyns, een van de wachtenden. Hij kwam om 9 uur zijn ontbijtmand oppikken, maar stond er om 10.30 uur nog. “Er staan nog 15 mensen voor mij, ik zie de bakkerij al. Achter mij staat nog een massa wachtenden”, zegt hij.

Lockdown

Bakkerij Verleysen heeft verschillende winkels in het Aalsterse, maar nergens was het zo lang aanschuiven als in Erembodegem. “Vorig jaar hadden we dit probleem niet, maar nu is het de eerste dag dat iedereen nog eens op bezoek kan gaan bij zijn moeder na weken van lockdown. Veel mensen hebben een ontbijtmand besteld en de winkel in Erembodegem dat groot aantal mensen niet meer slikken. Dat is via de webshop verlopen bij ons en we hadden daar beter op tijd een stop op gezet, want dit is niet goed. Het is een les die we meenemen voor volgend jaar”, zegt de bakker.