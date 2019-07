Moeder van dodelijk slachtoffer: “Beklaagde kroop dronken achter stuur, waardoor wij onze zoon kwijt zijn” Getuige en agenten verhoord in dodelijk ongeval waarbij Stef Meert in 2015 om het leven kwam Koen Baten

04 juli 2019

14u56 6 Aalst In de rechtbank van Aalst zijn donderdagmiddag een getuige en twee agenten verhoord die aanwezig waren op het dodelijk ongeval op 17 oktober 2015, waarbij Stef Meert het leven liet. De jongeman was te voet op weg naar huis na de bierfeesten in Wieze, toen hij werd aangereden door de Range Rover van Jurgen V.D.M. De beklaagde beweerde dat hij geen vluchtmisdrijf pleegde, maar om duidelijkheid te krijgen werden de getuigen vandaag verhoord. “De man zelf heeft wel geholpen, maar liet nooit uitschijnen dat hij hem had aangereden", verklaarde de getuige.

Het zware ongeval gebeurde rond 1.45 uur ‘s nachts op het Wijngaardveld in Hofstade. Jurgen V.D.M. reed toen onder invloed naar huis nadat hij van de bierfeesten kwam. Ook het slachtoffer kwam van de bierfeesten en werd aangereden door de veertiger. Er was sprake van vluchtmisdrijf, omdat de auto heel wat meters verderop stond, maar uit het onderzoek blijkt dat de beklaagde te horen is op een telefoongesprek naar de hulpdiensten en dat hij het slachtoffer probeerde te helpen. Dat laatste werd ook bevestigd door een getuige. “Ik dacht in eerste instantie niet aan een aanrijding, want ik zag geen voertuig in de buurt", aldus de getuige in de rechtbank.

Auto kapot

Enkele minuten later hoorde hij toch een auto aankomen en stapte Jurgen uit en ging hij plots naast de getuige staan. “Hij zei toen tegen mij dat zijn auto kapot was, maar hij zei niet dat hij dit ongeval had veroorzaakt en ik kon het er ook niet uit opmaken”, klinkt het. De getuige belde zo'n vijf minuten nadat hij het slachtoffer zag liggen naar de hulpdiensten, omdat hij eerst duidelijkheid wilde over wat er net was gebeurd. “Nadien hebben we samen het slachtoffer in een zo goed mogelijke houding proberen leggen tot de hulpdiensten er waren. Ik belde ook nog een tweede maal omdat ze lang wegbleven, de beklaagde was er toen nog altijd bij", verklaarde hij.

Dronken

Ook de agenten die de eerste vaststellingen deden werden verhoord. Zij verklaarden beiden dat ze merkten dat Jurgen V.D.M. dronken was en niet meer stevig op zijn benen stond. Pas toen zij de vraag stelden wat zijn aandeel in het ongeval was, vertelde hij dat hij mogelijk de jongeman had omvergereden. “Hij vertelde dit niet uit eigen beweging", klonk het.

Hij nam zijn sleutels, kroop dronken achter het stuur en reed mijn zoon dood. Hij deed gewoon zijn zin, terwijl hij moet beseffen dat hij dat niet altijd kan. Hierdoor zijn wij Stef kwijt geraakt en dat blijft zeer moeilijk De moeder van het slachtoffer

Moeder aan het woord

De familie van het slachtoffer was aanwezig en de moeder nam voor het eerst het woord. Haar woorden maakten de hele rechtbank stil. “Hij nam zijn sleutels, kroop dronken achter het stuur en reed mijn zoon dood. Hij deed gewoon zijn zin, terwijl hij moet beseffen dat hij dat niet altijd kan", aldus de moeder. “Hierdoor zijn wij Stef kwijt geraakt en dat blijft zeer moeilijk. Hij vecht nu voor een zo min mogelijke straf, maar ik leef al jaren in een gevangenis. Stef zijn handen voel ik nog altijd op mijn schouders, maar hij is er niet meer”, aldus de moeder. Op 9 september worden de pleidooien gehouden. De beklaagde riskeert een celstraf van 5,5 jaar.