Moeder probeert schuld op zich te nemen van ongeval met vlucht dat zoon veroorzaakte Koen Baten

14 oktober 2019

17u03 3 Aalst De mama van Kristof V.H. uit Aalst probeerde op 23 juni 2018 een ongeval op zich te nemen dat V. had veroorzaakt in zijn straat. Hij reed een geparkeerd voertuig aan en sloeg op de vlucht. Thuis vertelde hij het verhaal aan zijn mama.

Die laatste besloot om dan terug te gaan naar de plaats van het ongeval, waar de politie al aanwezig was. De vrouw viel echter al snel door de mand en zo kwamen ze terug bij de zoon terecht. Hij werd onderworpen aan een alcoholtest die positief bleek te zijn. Hij had 1,5 promille in zijn bloed.

V.H. was onderweg met de BMW van zijn moeder toen hij het ongeval veroorzaakte. Volgens politierechter Mireille Schreurs was het vluchtmisdrijf zeker bewezen. Hij kreeg een boete van 960 euro opgelegd en een rijverbod 36 dagen.