Moe, bezweet, haar in de war: leerkracht post foto voor en na eerste schooldag Rutger Lievens

02 september 2019

19u24 22 Aalst Ook voor leerkrachten is zo’n eerste schooldag een heftige gebeurtenis. Godsdienstleerkracht Gil De Boeck uit Aalst ging piekfijn uitgedost op de foto aan het begin van de eerste schooldag, maar op het einde van die dag ziet hij er al helemaal anders uit...

Piekfijn uitgedost stapte godsdienstleerkracht Gil De Boeck op de eerste schooldag de klas binnen. Op Facebook postte hij een foto hoe hij er enkele uren later uitziet: moe, bezweet, met de knopjes van zijn hemd open en het haar in de war. “5 uur later... check✅ #EersteSchooldag #TeachersLife”, schrijft Gil De Boeck, leerkracht in Aalst. Het beroep van leerkracht: niet te onderschatten.