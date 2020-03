Modeshow in Lilly A Paris: “Een gepaste outfit voor elke gelegenheid met ‘a touch of je ne sais quoi’” Rutger Lievens

09 maart 2020

13u37 4 Aalst Al voor de negentiende keer is er een modeshow bij Lilly A Paris. Wie aan Lilly A Paris denkt, denkt aan een multibrandstore voor dames met attitude en pit. “Donderdagavond 12 maart vindt er een stijlvolle modeshow plaats in de winkel zelf. Na afloop krijgen bezoekers de mogelijkheid te shoppen, aan 10 procent exclusieve korting”, zegt uitbaatster Julie Van den Bossche.

Julie Van den Bossche is de trotse zaakvoerster van Lilly A Paris, een bloeiende zaak op rechteroever in Aalst. “Het begon voor mij allemaal 9,5 jaar geleden, toen ik zelf in een van de modeshows meeliep en daarna in de winkel aan de slag ging als jobstudent. Twee jaar geleden nam ik zelf het heft in handen, en sindsdien sta ik aan het roer van Lilly A Paris”, zegt Julie.

Ze verkoopt er een exclusief aanbod van verschillende betaalbare merken die nergens anders in de streek te vinden zijn. Merken waaronder Alix The Label, My Sunday Morning, Les Bohemiennes en Liv The Label. In een vingerknip tovert Julie een gepaste outfit voor elke gelegenheid uit haar hoed, met ‘a touch of je ne sais quoi’.

“De show vindt aanstaande donderdag 12 maart plaats in de winkel zelf, om 20.30 uur. De deuren gaan al open om 20 uur. Die avond wordt er ook samengewerkt met Skoll (Aalst), Juweliers Paul Ninove-Zottegem, Le Salon en Cozette esthetiek. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door de beats van DJ MR. Z. Zin om een gezellige en ontspannende shopavond te beleven? Trommel je vriendinnen op en zak af naar de 1 Meistraat 6 in Aalst, bij Lilly A Paris”, zegt Julie.

Praktisch:

Fashionshow Lilly A Paris

1 Meistraat 6, 9300 AalstDonderdagavond 12 maart 2020

Deuren 20u – start show 20u30

(parkeren kan makkelijk in de omliggende straten of aan de oevers van de Dender, Josse Ringoirkaai en Frits de Wolfkaai)