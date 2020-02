Modehuis Rita in Moorsel sluit na 54 jaar de deuren Rutger Lievens

12 februari 2020

14u48 15 Aalst Een van de bekendste handelszaken van Moorsel, Modehuis Rita, stopt ermee na 54 jaar. Modehuis Rita in de Rijgerstraat werd meer dan een halve eeuw geleden opgestart door Rita Cassiman en haar man Petrus De Petter. Rita runde de zaak samen met dochter Anja, maar omwille van gezondheidsredenen sluit de zaak nu. Zaterdag 15 februari is er een uitverkoop.

“Na 54 jaar bestaan ga we met pijn in het hart stoppen met onze zaak, dit wegens familiale omstandigheden”, zegt Anja De Petter. “Mijn lieve mama, Rita, is eind juli 2019 opgenomen in het ziekenhuis wegens een beroerte. Momenteel verblijft zij nog steeds in een revalidatieziekenhuis waar de dokters en verplegend personeel hun uiterste best doen. Ondertussen is haar gezondheidstoestand al heel wat beter en samen met de familie blijf ik duimen voor nog verdere beterschap.”

Knoop doorhakken

Anja moest een moeilijke knoop doorhakken. “Na veel nadenken en verdriet heb ik uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. Het was een zware beslissing maar zonder mijn rots, mijn lieve mama, is het moeilijk om de winkel zelf te leiden en te runnen. Mama nam altijd alle beslissingen samen met mij. Aankopen, etalages, solden, prijzen, enzovoort”, zegt ze. “Samen ontfermden wij ons over het volledige concept van de winkel. Voor mij alleen is dit te zwaar, temeer omdat ik veel tijd wil vrijmaken om er samen met de familie te zijn voor mama. Deze keer heb ik alles besproken met mijn papa, dan hebben wij het voorgelegd aan mama en ondanks dat onze winkel een zeer goed draaiende zaak is, hebben wij met de goedkeuring van mama besloten om te stoppen.”

De winkel is sinds 1986 gevestigd in de Rijgerstraat. “Mijn ouders zijn 54 jaar geleden, in 1966, gestart met de winkel op de goed gekende ‘Dressel’ in Moorsel. De winkel werd al gauw te klein en in 1986 kregen zij de kans om uit te breiden. Er werd een nieuwe winkel gebouwd op de hoek van de Rijgerstraat en de Avouéstraat, vanaf dat moment ben ik mee in de zaak gestapt.”

Totale uitverkoop

“Al die jaren hebben wij met hart en ziel onze klanten met veel plezier geholpen, wij hebben met héél veel klanten een zeer goeie band opgebouwd, dat hebben wij trouwens ook gemerkt door de oprechte bezorgdheid die veel van hen blijven tonen.”

De totale uitverkoop van de wintercollectie zal starten op 15 februari, vanaf maart volgt ook de zomercollectie. “Wat er daarna met onze winkel gaat gebeuren weten wij nog niet. Geïnteresseerde overnemers mogen zich altijd aanbieden, dat zou zelfs leuk zijn want in de verkoop zou ik zeker en vast nog willen meewerken”, zegt Anja.