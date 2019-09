MNM maakt live-reportage in ‘Wunderbar’ Rutger Lievens

14u56 14 Aalst Straks opent pop-up Wunderbar in het vroegere café ‘t Half Maantje in de Pontstraat in Aalst. Radiozender MNM ging eerder vandaag al een kijkje nemen en interviewde er de KSA’ers die Wunderbar de komende vier weken zullen openhouden.

Rond het middaguur kwam vliegende reporter Evelyn De Backer van MNM de Wunderbar van de KSA Sint-Jozef binnen. In het vroegere café ‘t Half Maantje zal elke vrijdag, zaterdag en zondag van september de Wunderbar zijn deuren openen vanaf 15.30 uur. MNM vroeg aan de KSA’ers wat precies de bedoeling was. “De opbrengst gaat naar de bouw van nieuwe KSA-lokalen”, vertelde Joyce Van De Winkel aan MNM. “Nu kunnen we terecht in tijdelijke lokalen, maar we willen een vaste stek bouwen.”

De KSA wil deze maand afterwork-feestjes organiseren. Ook oud-leiders zullen pintjes komen tappen.