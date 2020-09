Minuut stilte op de gemeenteraad voor vermoord personeelslid OCMW-rusthuis Rutger Lievens

29 september 2020

20u22 0 Aalst De gemeenteraad van Aalst is begonnen met een minuut stilte voor de 35-jarige vrouw die deze zomer neergestoken werd aan woonzorgcentrum Mijlbeke. Het slachtoffer, Varduhi Harutyunyan, is deze week bezweken aan haar verwondingen.

De 35-jarige vrouw die op 6 augustus aan het OCMW-woonzorgcentrum Mijlbeke in Aalst verscheidene messteken kreeg van haar 38-jarige ex, is bijna twee maanden later alsnog overleden. Artak S., die zijn vroegere echtgenote al een tijd stalkte en sinds de feiten in de cel zit, zal nu vermoedelijk vervolgd worden voor moord.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) was aangedaan door het nieuws. “De vrouw was een zeer goede werkkracht en erg gewaardeerd binnen het OCMW. Het is bijzonder jammer dat dit zo moest aflopen en onze gedachten zijn bij de familie en de kinderen van de vrouw”, aldus D’Haese.