Minister versoepelt coronaregels, kinderen buitengewoon onderwijs niet meer 6 uur op de bus: “En maar goed ook, dit was echt niet langer houdbaar” Rutger Lievens

03 september 2020

09u22 14 Aalst Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft deze ochtend op Radio 1 aangekondigd dat ze de regels voor het busvervoer in het buitengewoon onderwijs vanaf volgende week maandag versoepelt. Sommige kinderen zaten op een dag 6 uur op de bus. “Wat een opluchting, het is totale chaos nu”, zeggen de directies van het buitengewoon onderwijs in Aalst.

Door de coronaregels moesten leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs gescheiden blijven en dus met aparte bussen worden vervoerd. Het levert absurde toestanden op. “Zo heb je gezinnen van wie het ene kind in het secundair zit en het andere in het lager onderwijs. Die moeten dus met twee verschillende bussen worden opgepikt”, zeggen Kristoff Dhont van De Zonneroos in Aalst en zijn collega’s.

37 bussen

In de regio Aalst rijden 37 bussen rond die de leerlingen in de regio ophalen. Van die 37 bussen heeft elke school er een aantal in eigen beheer. Dit houdt in dat alle bussen verzamelen op een overstapparking en dat de leerlingen daar overstappen op een bus van de desbetreffende school. “Elke bus heeft ook een begeleid(st)er. Er wordt enkel één begeleider gesubsidieerd, wat al ontoereikend is voor de diversiteit aan leerlingen. Deze staat in voor de veiligheid van de kinderen en het overzetten van de kinderen op de parking. Dit is een opdracht die de busbegeleid(st)er niet alleen kan”, zegt Kristoff Dhont, directeur van De Zonneroos.

“Hierbij krijgt hij/zij telkens de hulp van kinderen uit het SO om letterlijk een helpende hand te geven om van de ene bus naar de andere te gaan. Dit telkens onder het toezicht van de begeleiding. Dit is voor de leerlingen van het SO een belangrijk moment waarbij ze leren zorg dragen, verantwoordelijkheid nemen en dit heeft onmiddellijke repercussie op hun zelfvertrouwen”, zegt hij. “Door de coronamaatregelen moeten de bussen van KO/LO en SO, op advies van de virologen, nu gescheiden worden. Op zich al een vreemd gegeven aangezien in het openbaar vervoer hier geen rekening mee gehouden wordt.”

Drie kwartier

“Op de overstapparking betekent dit dat de busbegeleider alle kleine kinderen alleen moet overzetten, wat een onmogelijke opdracht is”, zegt Dhont. “Tevens is er geen begeleider meer op de bus al de begeleiding de kinderen overzet. Een beter alternatief zou zijn dat de bussen in eigen beheer enkel de leerlingen van de eigen school ophalen en de parking niet zouden aandoen en dus rechtstreeks naar alle scholen rijden. Desnoods hiervoor extra bussen voorzien. Ministers Weyts kondigde in de media met toeters en bellen 500 extra bussen aan, maar wat werd minder onder de aandacht gebracht: de bussen worden maar ingezet als de bustijd van 2,5 uur overschreden wordt.” Wat normaal op 5 minuten verloopt, duurt nu een half uur tot drie kwartier. “Bij De Lijn vonden we geen gehoor, zij baseren zich op de richtlijnen van het departement Onderwijs.

Donderdagochtend was er een zucht van opluchting te horen bij de directies. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) had op de radio aangekondigd dat er versoepelingen aankwamen en dat die startten vanaf maandag. “Oef, gelukkig. Er is totale chaos door de huidige regeling. Dit kon echt niet langer blijven duren. We hebben dit in augustus al aangeklaagd, maar toen werd er niet naar ons geluisterd.”