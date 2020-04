Minister Diependaele stelt drie gebieden in Dendervallei vast als waardevol erfgoed: “Zo moet er bij ontwikkelingen met erfgoed rekening worden gehouden” Claudia Van den Houte

12u52 0 Aalst Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft drie gebieden in de Dendervallei vastgesteld als waardevol erfgoed.

Het gaat om de ‘Welle- en Kapellemeersen’ in Aalst, Affligem en Denderleeuw, ‘Bellebroek en Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze’ in Aalst, Dendermonde en Lebbeke, en de ‘Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos. “Hierdoor zal er bij toekomstige ontwikkelingen in de Dendervallei rekening worden gehouden met het aanwezige erfgoed. Erfgoed kan op die manier een belangrijke rol spelen en een meerwaarde creëren in de beleving van de Dendervallei”, aldus minister Diependaele.

De riviervalleien van de Dender kennen een lange bewoningsgeschiedenis. De drie zones die worden vastgesteld, zijn voorbeelden waar de historische inrichting door de mens nog herkenbaar is in verschillende aspecten (grondgebruik, inplanting dorpen, ontwikkeling wegennetwerk) van het huidig landschap. Voortaan moet er dus rekening worden gehouden met het erfgoed wanneer in die gebieden ruimtelijke ontwikkelingen gebeuren. Die ontwikkelingen komen er ook effectief aan, om oplossingen te bieden voor de overstromingsproblematiek in de Dendervallei.