Minister Bart Somers (Open Vld) heeft plan om iets te doen aan ‘Aalsterse toestanden’ Rutger Lievens

16 januari 2020

17u57 1 Aalst De Vlaamse regering wil met de invoering van een ‘constructieve motie van wantrouwen’ onbestuurbaarheid in gemeenten voorkomen. Het zou eventueel een oplossing kunnen zijn voor de situatie in Aalst, waar CD&V tegen de meerjarenbegroting stemde maar tegelijkertijd met Ilse Uyttersprot nog altijd een schepen heeft in het stadsbestuur.

Ilse Uyttersprot (CD&V) kan tot 2024 als schepen zonder bevoegdheden blijven zetelen en zo 480.000 euro loon ontvangen zonder ontslagen te worden. Haar partij zit ondertussen in de oppositie. Toch mag ze wettelijk gezien schepen blijven in een meerderheid die niet meer met haar wil samenwerken.

In Knack staat te lezen dat de Vlaamse regering nu de zogenaamde constructieve motie van wantrouwen wil invoeren. Zo zal elke fractie een alternatieve meerderheid in de gemeenteraad kunnen voorstellen. Met een tweederdemeerderheid kan zo een coalitiewissel tot stand komen. In Waalse gemeenten is dat al langer zo.

Volgens schepen Karim Van Overmeire (N-VA) zou een aanpassing van het decreet geen slechte zaak zijn. “Dit is geen louter Aalsters probleem. De huidige procedure om politieke problemen in gemeenten op te lossen, is zeer omslachtig en eigenlijk onwerkbaar. Het zou dus goed zijn mocht het decreet worden aangepast”, zegt hij.