Minderjarige verdachte van steekpartij opgesloten in gesloten instelling Koen Baten

17 september 2020

12u57 3 Aalst De jeugdrechter in Dendermonde heeft beslist om de minderjarige jongen die als dader geïdentificeerd werd bij de steekpartij in Aalst te laten opsluiten in een gesloten instelling. De man stak er twee dagen geleden een 17-jarige jongen neer in de rug die in levensgevaar werd afgevoerd. Intussen is hij stabiel.

De steekpartij vond plaats omstreeks 15.45 uur aan Netwerk ter hoogte van de Houtkaai. Het ging om een afrekening tussen twee minderjarige Turken die gelinkt kunnen worden aan een jongerenbende in de stad. Het slachtoffer kreeg meerdere messteken toegediend in de rug. Hij werd in het ziekenhuis met spoed geopereerd en is intussen stabiel.

De 16-jarige dader werd opgepakt en ondervraagd. Hij werd ook voorgeleid en de jeugdrechter besliste om hem te laten opnemen in de gesloten instelling. Burgemeester Christoph D’Haese liet weten dat hij de situatie de komende dagen zal opvolgen om verdere represailles te vermijden.