Minder is meer: basketbalclub ‘Okapi Aalstar’ verandert naam in ‘Okapi Aalst’ Rutger Lievens

09 juni 2020

17u24 0 Aalst De Aalsterse basketclub verandert haar naam naar Okapi Aalst, zoals het vroeger was. De voorbije jaren kenden we de topbasketclub van Aalst als Okapi Aalstar, meestal in één zin genoemd met de hoofdsponsor. Less is more, ook in het basket, en dus drong een naamsverandering zich op. Ook het nieuwe logo is op en top Okapi.

“Vorig seizoen werd de eerste stap gezet naar een nieuw Okapi, met ambitieuze maar realistische doelstellingen en onderbouwd door een moderne beleids- en bestuurlijke structuur”, zegt Peter Venneman CEO van Okapi Aalst.

“Vandaag zetten we de volgende stap in die vernieuwing – voor sommigen met de nodige nostalgie – door onze clubnaam te wijzigen naar hoe het vroeger klonk: Okapi Aalst. De stad Aalst krijgt opnieuw een prominente plaats in de clubnaam. En zo hoort het ook te zijn. We zijn immers dé basketbalclub van onze stad, een fiere ambassadeur met de nodige nationale uitstraling én met dat lokaal patriottisch gevoel: Weir zen Oilsjteneers”, zegt hij.

De club vond ook de tijd rijp om een nieuw logo te lanceren. Het werkte daarvoor samen met Kenneth Van Lierde, Aalstenaar, ontwerper én eigenaar van KENMERK. “Kenneth kreeg de opdracht een iets dreigender logo te ontwerpen – niet te soft – naar Amerikaanse NBA-stijl. Het logo is zo ontworpen dat elk deel apart kan worden gebruikt, functioneel en steeds blijvend herkenbaar”, zegt de club.

“De komende dagen richten wij ons met de communicatie op de ploeg voor volgend seizoen. Als het merendeel van het team is aangekondigd lanceren we in de loop van volgende week alle informatie over de abonnementen. Met Okapi Aalst als vaandel en naam en met een nieuw logo, zetten we in richting volgend seizoen”, aldus Venneman.