Michael Freilich (N-VA) reageert op minuut stilte in Aalsterse gemeenteraad: “Ik bedank de burgemeester” Rutger Lievens

28 januari 2020

N-VA-Kamerlid Michael Freilich waardeert het positieve gebaar van de Aalsterse gemeenteraad. Die hield op vraag van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) een minuut stilte voor de slachtoffers van de Holocaust.

“Net als in de rest van Vlaanderen voelen wij ook medeleven met diegenen die 75 jaar de verschrikkingen van de nazi’s moesten ondergaan. Om die reden, waarde collega’s, wil ik in deze speciale herdenkingsweek hiernavolgend graag overgaan tot het in acht nemen van 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van toen”, zei D’Haese voor de start van de gemeenteraad.

N-VA-Kamerlid Michael Freilich kan dat gebaar wel appreciëren. “Ik bedank de burgemeester voor zijn initiatief. Stilstaan bij de gruwel van 75 jaar geleden kan gemeenschappen enkel dichterbij elkaar brengen. Ik waardeer dit positief gebaar om wederzijds begrip te creëren en een stap naar verzoening te zetten”, zegt Freilich (N-VA).