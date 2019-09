Met paard tot op derde verdieping woonzorgcentrum: “Senioren reageren fantastisch” Rutger Lievens

20 september 2019

11u39 0 Aalst Hartverwarmend: de Shetlandpony Njord en de grote zwarte pony Odin stapten gezwind de lift in om de bewoners een bezoekje op de kamer te brengen in woonzorgcentrum De Hopperank in Erembodegem. De dieren toverden een lach op de gezichten van de senioren.

In woonzorgcentrum De Hopperank verblijven zwaar zorgbehoevende senioren. “Vaak reageren ze op niet veel meer, of lopen ze niet meer rond. Het bezoek van Odin en Njord bracht daar eventjes verandering in”, zegt Isabelle Meert van vzw De Kalmoes, die wel vaker met de pony’s woonzorgcentra bezoekt. “Mensen die nooit stappen, maken ineens een wandelingetje met een van onze paardjes. Of ze beginnen te vertellen tegen het dier. Prachtig om te zien”, zegt ze. “Odin en Njord hebben de bezoekerslift mogen nemen naar de derde verdieping. Op elke verdieping hebben ze bezoekjes gebracht aan de bewoners in hun kamers of in de zeer gezellige leefruimtes.”

Het poetsteam van het woonzorgcentrum stond ondertussen klaar, voor mochten de pony’s iets laten vallen. “Als dat gebeurt is dat niet zo erg. Sommige bewoners vergeten dat nooit. Als we terugkomen, zeggen die dan: is dat het paard dat op onze gang iets laten vallen heeft?”

Het bezoek van de paardjes kwam er naar aanleiding van ‘De Beweegweek ter ere van 5 jaar WZC De Hopperank.