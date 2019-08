Met mascotte Hope lopen, wandelen en spinnen voor Levensloop Rutger Lievens

14 augustus 2019

13u22 0 Aalst Al bijna 70 teams schreven zich in om op 5 en 6 oktober te wandelen, lopen en vanaf dit jaar ook te spinnen op Levensloop in het stadspark van Aalst. In het OLV-ziekenhuis werd de nieuwe mascotte Hope voorgesteld. De wandelende ajuin bracht een bezoek aan enkele jonge patiënten in het ziekenhuis.

Het zal in oktober de vierde keer zijn dat Levensloop plaatsvindt in Aalst. Met het event word geld ingezameld voor de Stichting tegen Kanker. Aalst was van in het begin enorm enthousiast: in 2018 werd maar liefst 240.041 euro. Er waren 5.370 en 161 vechters. Dat zijn mensen die de strijd tegen kanker hebben gewonnen of nog strijden. In totaal waren er vorig jaar 100 teams. De organisatie schat in dat dat aantal wat zakt dit jaar, al wil dat niet zeggen dat er minder volk zal zijn. “Enkele teams zijn samengesmolten. We denken dat er zo’n 80 teams zullen deelnemen dit jaar”, zegt voorzitter van Levensloop Aalst Stéphane Bossut.

Ook dit keer vindt Levensloop plaats in het stadspark van Aalst. “Het is opnieuw de bedoeling dat er 24 bewogen wordt”, zegt de voorzitter. “Nieuw is dat je naast wandelen en lopen ook kan spinnen dit jaar. Het parcours blijft hetzelfde. Aan de Spiegelvijver zullen geen tenten meer staan omwille van de veiligheidsredenen. Alles wordt gecentraliseerd op het plein naast Het Melkhuisje”, zegt Bossut. Inschrijven kan tot 15 september. Ondertussen zijn er verschillende events om geld in te zamelen voor Levensloop. Zo is er op 27 september een show van Fried Ringoot. Over kanker, maar op een humoristische manier.

Typisch Aalst

In het OLV-ziekenhuis stelde het Levensloop-team de nieuwe mascotte voor: Hope. Een mascotte in de vorm van - hoe kan het ook anders in Aalst - een ajuin. De tekening komt van Kenneth Van Lierde. “Hoop doet leven en hoop is soms het laatste wat mensen die strijden tegen kanker hebben. Vandaar: Hope”, zegt Bossut. Hope bezocht meteen de kinderafdeling van het OLV-ziekenhuis. Deze kinderen strijden voor alle duidelijkheid niet aan kanker. Toch konden ze het bezoekje van Hope zeker appreciëren. Hope toverde een brede glimlach op het gezicht de zevenjarige Lily en ze deelden enkele high fives uit.

“Levensloop Aalst is de eerste met een echte mascotte”, zei Karolien Devos van de Stichting tegen Kanker. “Het zou me niet verbazen dat andere levenslopen het volgend jaar ook hebben. Typisch dat zoiets creatiefs in Aalst ontstaat”, aldus Devos.

