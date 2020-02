Met De Lijn (gratis) naar Aalst Carnaval Rutger Lievens

14 februari 2020

16u35 0 Aalst Op heel wat buslijnen kan je op carnavalszondag mee met extra ritten en dankzij de stad Aalst kan je elke nacht gratis mee met de nachtbussen. Alsof dat nog niet genoeg is: voor wie op zondag met de wagen naar de parade komt zijn er gratis pendelbussen vanaf de P+R stadsrandparkings.

Op de volgende lijnen kan je zondag 23 februari mee met extra heen- en terugritten: 26, 41, 44, 54, 57, 59, 81, 87, 92, 94, 96 en 214. “De haltes in het centrum worden vervangen door tijdelijke haltes vlakbij zodat de stoet vlot door kan. Kijk goed op welke locatie je afstapt, want daar vertrekt je bus ook voor de terugreis”, zegt De Lijn. “De festiviteiten op maandag en dinsdag vallen in de krokusvakantie. Alle bussen rijden dan volgens vakantiedienstregeling.”

Gratis nachtbussen op 23, 24 en 25 februari

Tijdens de nachten van zondag op maandag, maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag zijn er gratis nachtbussen dankzij de stad Aalst. Reizigers kunnen hiervoor rekenen op lijn 2, 31, 44, 57, 59, 82, 91, 213 en 214.

Gratis pendelbussen van een P+R naar de stoet op zondag

Toch met de wagen naar Aalst? Parkeer dan zondag gratis aan de stadsrand op de aangegeven P+R parkings van één van de vele bedrijven. Tussen 12 uur en 16.45 uur kan je mee met een gratis pendelbus naar het centrum. Vanaf 17 uur kan je vanuit het centrum nog tot 22 uur terug naar de parking. De pendelbussen rijden om de 10 minuten.

Gewijzigde bushaltes tijdens de festiviteiten

Van zondag 23 februari tot en met dinsdagnacht 25 februari is het busstation niet toegankelijk door de festiviteiten. “Vanaf de rand van de stad rijden de bussen via alternatieve reiswegen naar de Walstraat – Hoge Vesten – Leo Gheeraerdtslaan of naar de Sint-Annabrug/Frits De Wolfkaai”, zegt De Lijn. “Op zondag worden de haltes in het centrum vervangen door tijdelijke haltes vlakbij zodat de stoet vlot door kan.”

Koop je vervoerbewijs vooraf

De nacht- en pendelbussen zijn gratis. Op alle andere lijnen gelden de normale tarieven en vervoerbewijzen. Neem je slechts af en toe de bus? Dan is een m-ticket de goedkoopste formule.

Lijnwinkel Aalst is gesloten van zaterdag 22 tot en met dinsdag 25 februari door de festiviteiten.