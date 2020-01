Met De Jefkes van Sint-Anna naar de bioscoop Rutger Lievens

07 januari 2020

17u09 0 Aalst De Jefkes van Sint-Anna organiseren op 2 februari in de bioscoop van Aalst een filmvoormiddag voor de hele familie. Voor 5 euro inkom kan je er naar de film Dolittle kijken.

De Jefkes van Sint-Anna staan bekend in Aalst om hun kindercarnaval op maandag van carnaval in de Sint-Annawijk. Voor het eerst organiseren ze nu ook een filmvoormiddag in filmzaal Palace in Aalst. “De Jefkes nodigen alle kinderen van 3 tot 99 jaar oud uit voor samen met ons naar de film te kijken aan de spotprijs van 5 euro”, zeggen ze. De deuren gaan open om 10 uur.

Kaarten zijn te koop bij De Jefkes van Sint-Anna, de Sint-Annakring ( Roklijf ), The Chaplin ( Koolstraat ), bij Liebaut Carnavalswinkel ( Koolstraat ), bij het Krantemanneken ( Welvaartstraat ) en bij strips Hermelijn ( Molenstraat ).