Meiviskoppen Ondernemen in Eigen Dorp: MOED van start in Herdersem Rutger Lievens

28 januari 2020

14u11 4 Aalst In Herdersem werd MOED boven de doopvont gehouden. MOED staat voor Meiviskoppen Ondernemen in Eigen Dorp en is een gloednieuwe vereniging voor lokale ondernemers.

Met meer dan zeventig geïnteresseerden kijkt voorzitter Steven De Wolf terug op een geslaagde eerste editie. “MOED (Meiviskoppen Ondernemen in Eigen Dorp) kent zijn oorsprong vanuit het ‘Service Design Traject’. In september vorig jaar besloot de provincie Oost-Vlaanderen om enkele gemeenten opnieuw economisch leefbaar te maken. Voor schepen Katrien Beulens en de stad Aalst was Herdersem toen een logische keuze, omdat het dorp kampte met afnemende horeca en ondernemers die door de wegenwerken al dan niet dachten om er de stekker uit te trekken”, vertelt Steven De Wolf.

Ondernemend Herdersem

Uit deze participatiesessies werd vooral bevraagd waarom ondernemers en inwoners graag in Herdersem woonden en waarom ook niet. “Waar de Meiviskoppen uitblinken in natuur, kermis en het verenigingsleven, werden de wegenwerken, het doorgaand vrachtverkeer en minimale contacten tussen de ondernemers als negatieve zaken naar voor gebracht”, zegt Steven. “Helaas kwamen een aantal negatieve punten aan het licht die moeilijk op te lossen zijn - zoals Herdersem doorrijdorp - of op termijn zichzelf oplossen - zoals de wegenwerken. Wel is gebleken dat Herdersem nood had aan een ondernemersvereniging zoals de collega’s van de Faluintjes ZWAM in Meldert. Tijdens het slotmoment werd beslist om meteen een aansluitende vergadering op te zetten voor en door de aanwezige ondernemers.”

Afterwork

“Met MOED! worden we een gezamenlijk aanspreekpunt voor de stad Aalst. We willen ondersteunend en informatief zijn en de visibiliteit van de ondernemer verhogen bij de inwoners van Herdersem. Hiervoor kunnen we rekenen op de steun en begeleiding van de stad Aalst en de provincie Oost-Vlaanderen”, zegt Steven De Wolf.

De eerstvolgende activiteit van MOED vindt plaats op vrijdag 13 maart met een afterwork in het nieuwe café Den Harding.